怀孕了，我的哮喘怎么办？

很多患哮喘病的女性担心怀孕后病情会加重，影响母子健康，事实上，据统计约36% 的哮喘孕妇在妊娠期间哮喘减轻，41%无明显变化，仅23%的哮喘患者可能出现病情的加重，其中少数者会影响到孕妇和胎儿。怀孕过程中哮喘病情的变化可能与孕妇体内激素分泌的变化有关。

那么哮喘患者怀孕后应该注意些什么呢？

首先，应该请呼吸专科医生评估明确哮喘控制状态，确保哮喘完全控制，则妊娠安全系数大大增加。

其次，明确自身过敏原，尽可能减少与自身过敏原的接触，如花粉、灰尘、油漆、油烟、冷空气、宠物等等。明确告知孕妇家人或工作同事减少“二手烟”的危害。应特别注意预防感冒，注意气道保护，减少各种变应原刺激，同时建议注意室内湿度和温度，在空气变应原浓度增高或雾霾天气，避免外出或户外活动。

最后，也是最关键的一点：强调合理、规范化用药。对于一些长期吸入糖皮质激素的哮喘孕妇不建议突然停药。