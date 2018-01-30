再婚后仍不幸福，是掉进了三个坑

离婚人口的比例逐年增加，但再婚后再次离婚的人也不少。人们再婚都是冲着能幸福去的，为啥又掉进苦坑呢？其实啊，在掉进情感的苦坑前，是自己的思维先进入了糊涂的坑。

第一个坑：用一颗贪婪心择偶

很多离异后的人都说再找一定不能找像前任那么渣、那么作、那么花心、那么没本事、那么不负责任的……把前任的所有缺点都去除的人，现实中存在的概率本来就少。即使有，人家能接受你的可能性也不大。那些优点一般都不长久，因为恋爱是人的一过性的变态行为。或者那些优点是你认为、你猜测的优点。所以，过起日子后，不是觉得自己瞎了眼，就是觉得人家是骗子，太会伪装。

第二个坑：用一颗计较心算账

再婚夫妻，一方或双方有孩子的居多。定期定额的抚养费是躲不过去的，还有一些上学、结婚、购房等大事，即使不是有抚养权的一方，也会出钱资助。这往往成了导火索。有的人，给自己孩子花可以，给人家孩子花不行。有笔账，他们再婚时没算明白，如果你找了一个有孩子的人结婚，日常一定有一笔固定的支出——抚养费，就如房贷一样，必须还。这无疑会增加经济负担，尤其是工薪阶层。咨询中为这事闹矛盾的不在少数。

第三个坑：用一颗无畏心离婚

有人说既然离过一次婚了，有那碗酒垫底，什么酒还会在乎？而且再婚夫妻多有戒备心，结婚前财产早都做好防范。所以处不好更不愿意迁就、妥协。有个年仅四十的男子，已经离了三次，他发誓再也不结婚了。但是近期一个20多岁的未婚女孩喜欢他，他的心也悸动了。可他纠结啊：那个女孩是外地的，能真心喜欢自己吗？是不是为了户口能进北京才找自己？最后他的决定是要结婚就做婚前公证，也验证一下那个女孩是否真爱他。唉，糊涂啊，爱的吸引绝大多数遵循两个因素：外表的生物性吸引和条件的社会性吸引，你的外貌没好到能当卡刷，还是别考验了，伤自尊。

所有的感情都有成本，结婚要慎重，离婚需盘算。（著名心理咨询师，婚姻家庭指导师 梁朝晖）