别再为了孩子，硬给婚姻凑人数

以“要给孩子一个完整的家，所以不离婚”这种理由而委曲求全留在婚姻里的人，还真不在少数，男人女人都有，而且说出来有种特别悲壮伟大的感觉。但其实，这不过是自欺欺人罢了。

很多做了父母的人，在面对很多事情时，因为自己力量不够而做不到，就用这个借口包装成“为孩子牺牲奉献的无奈之举”：

“我是为了孩子所以不去工作。”——真相可能是，我对自己是否能驾驭好新工作没有信心。

“我是为了孩子有更好的生活，才天天加班赚钱的。”——真相可能是，我不擅长面对跟家里人的各种状况，所以想逃到工作中。

“我是为了孩子才不离婚的。”——真相可能是，你害怕要独自面对完全未知的生活。

“一切为了孩子”这个理由简直变成了万金油，这种做法自我安慰的效果很好，却不利于我们看到自己真正的核心问题，并去突破它，升级自己，进而获得开启全新生活的机会。

其中，“要给孩子一个完整的家，所以不离婚”这种说法，特别有迷惑性。这是一个被深植在群体意识中的信念，乍一听确实很有道理。当周围的人用这句话去规劝一个正打算离婚的人，多半会引发他们内心的迟疑和慌乱。但是稍微仔细思量一下，就会发现完全经不起推敲。

“完整的家庭”并不仅仅在于人设完整

首先，完整的定义是什么？是家庭人设配置的完整吗？必须要有一个男人、女人，组成爸爸妈妈，这就叫完整了？

显然不是这样，事实上，一个完整的家庭，在于孩子是否能够感受到这个家庭间有爱的流动，这种流动包括有他们对自己的爱，还有养育者彼此之间的爱。

人数够了，家就完整了？这种视角是非常浅薄幼稚的，完全根据可视性的东西来做判断。只相信我看见的，看不见的就不存在也没有意义，所以自然会忽略事物中精神及情感层面的意义。那些认为完整的家就是不能少人头的人能理解的价值就是这样，仅仅局限在理解物理层面。在这种认知下，他们不改变婚姻中的相处模式，没有成长，没有承诺，只是保留婚姻形式层面的存在。

虽然生活在一个屋檐下，但是彼此是仇视的，冷漠的或是如同履行义务般进行每天的生活，家庭里了无生机，动不动就是刻薄的讥讽、猜忌、争吵或者对彼此的漠视。这样的家如何称其为完整？

这种“因为孩子所以不离婚”的婚姻是彼此没有尊重和信任的，都只是物化对方，利用对方完成一个保持家庭完整的工具。这样的婚姻即使是表面的平静都是维持不了多久的，出现更大的问题只是迟早的事。

心灵对爱的需要，就像身体对氧气的需要。父母的关系会营造出一个情感氛围，当父母关系淡漠甚至恶劣时，就如同让孩子置身在一个缺氧的房间里。刚开始看不出什么问题，但这种缓慢的窒息感会带来一系列的心理问题，进而产生行为问题。那些叛逆、有反社会人格、对人冷漠、有暴力倾向、上瘾症（通过网络、游戏等方式寻找快感逃避现实）等问题的孩子，基本都生活在一个无爱的家庭里。很多有这些问题的孩子父母都在一起生活，但家里却冷得像冰窖，因为家里有没有爱，这和家里有几口人，没有任何关系。

离婚后不完整的并不是孩子

在另一个层面，虽然原来的婚姻已经很难受了，但这是一种熟悉的感觉，自己已练就了一副熟悉的应对套路。而真的决定离婚，就意味着要进入一种全然未知的生活，哪怕是有希望的。但是，相对于陌生的未知和希望，很多人宁可留在熟悉的痛苦中。

而从纯客观事实的层面来看，离婚或不离婚，孩子的父亲和母亲都在，并没有消失或死亡，孩子始终都有一个爸爸和妈妈。发生改变的，是父母两人内心对彼此的感受。孩子的爸爸/妈妈还在，是你心里的那个人没有了。说得再准确点，是你过去对这个人美好的投射和期待无处安放了，无数次的现实和期待的反差，让你已经不得不无奈地承认，对方真的不能成为你想要的样子。

当婚姻的形式分崩离析之后，过去因为这个形式所带来生命的熟悉感和安全感，还有意义感，突然就都瓦解了，接踵而至的是深深的遗憾和孤单感。然后你无意识地把这种缺失感投射到了孩子身上，会认为孩子也会有和你一样的孤独感和缺失感。

那些总喜欢给孩子穿很多衣服的养育者，通常自己的体质都不好，所以他们会自然认为孩子也怕冷，觉得孩子的身体是经不起环境温度变化的，是脆弱的。而长时间在这种环境的催眠下，孩子自己也会产生这种自我认同，甚至自己都会对别人说，我从小体质就不好，而这种自我认同又会强化各种疾病产生的概率。

这种投射是父母对孩子很普遍的一种状态，这几乎是无可避免的。曾经有人问我，作为父母是不是对孩子最好的教育就是不给他们任何限制。理论上确实是这样，但这很难做到，因为最难的地方就在于，你在施加影响，你自己未必知道。人们总以为自己看到的或感受到的是世界的唯一真相，但却往往辨识不出来。我们对外界的所有的看法或者认知都是个人性的，都是不同程度自我感受的投射，并不是客观事实。

我们当然也会把这种感觉投射在孩子身上或任何人身上，比如你觉得自己孩子因为父母离婚了所以很可怜，其实你是自己内在的孤单和无助，并不是孩子的真实感受。可是在父母认定这就是唯一真相并不断强化时，孩子未来可能确实就会有这种感受。

一个对自我有觉知的父母会意识到，感觉离婚之后不完整的并不是孩子，而是他们自己。这时他们会非常警觉，并尽可能不把这种感觉扔到孩子身上，把自己的感受和孩子的感受分开，同时寻找更多的方法和支持来转化自己内在的孤独感和无助感。

当自己有孤独感而且力量不足时，内心深处是知道的，这样的自己能给出的爱和耐心都会非常有限，也很难成为一个合格的陪伴者。因为不相信自己未来能完成照顾孩子这项“艰巨的任务”，就会依赖有人可以补这个漏。处在这种依赖期的人不仅仅只是表现在婚姻层面，而是表现在生活中的每个方面。

为自己的选择负责本身也是一种示范

亲密关系是非常清晰的镜子，映照出我们自己的方方面面。如果双方都不想再继续这段关系，完全可以为了自己重新开始。

因为选择不同的伴侣，就选择了不同的体验生命的路径。父母彼此没有怨怼没有失望，能够以成熟有风度的，带着感激和祝福的分开，本身也是非常重要的一种示范，让孩子知道如何正确地面对分离。

如果不打算分开还想在一起，也是可以的，只是这个世界上没有什么“委曲求全”或者“迫不得已”，每个选择都是每个人衡量了各方面的价值为自己而做的。如果真的对这段关系有留恋，有舍不得，有依赖而留在婚姻里，就大大方方承认，不要利用孩子作为理由来逃避面对自己的问题。

这不仅是对自己婚姻的不负责任，同时也给孩子传递一种非常糟糕的生命态度。先不说孩子会不会感受到巨大的压力和愧疚感。这种在面对生命中最重大的选择时，习惯用“我是因为某某人才不得已如何”的思考方式，一旦孩子也承袭下来，对他们的一生将是致命的影响。他们最终会亲手打造出自己荒腔走板的命运，然后又会变成命运的受害者，在不甘心和无力中蹉跎完一辈子。如他们的父母一样，轮回往复。

如果自己依然想留在这段关系里，那就重新在关系中给出承诺，扎扎实实地做自己的功课，为自己的选择负责，而不是带着一肚子委屈和不情愿，要直面自己的恐惧和限制，去突破它。最终你会发现，没有什么选择一定会决定你的人生。重要的不是你做了什么选择，而是你面对自己选择的态度。

当你不害怕为自己的选择负全责时，那么，你做的什么决定都是正确的！（国家二级心理咨询师 周梵）