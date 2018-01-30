西城建500家示范餐饮单位

明厨亮灶、食品原料可追溯……今年西城区将继续打造500家示范餐饮单位。同时针对目前网络点餐呈增长趋势的现状，启动首批100家网络示范店的评选工作。

2017年西城区共评选出161家示范店和72家示范食堂。示范店（食堂）其食品安全整体状况和食品安全监督管理工作必须在全区处于领先地位，且在餐饮经营方面具有比较明显的地域特色。基本要求包括：实现明厨亮灶，建立并执行索证索票制度，食品原料、食品添加剂、食品相关产品的可追溯率达到100%；量化分级管理被列为B2、B3或A2、A3级以上；从业人员健康证持证率达到100%等。

目前，示范店的比例已占西城全区餐饮企业总数的9.5%；示范食堂的比例已达到全区食堂总数的7.8%。今年，西城区将继续发挥优秀餐饮单位以点带面、示范引领作用，打造500家食品安全放心、环境整洁优美、服务质量好的示范餐饮单位。同时，在全区742家网络订餐店中启动首批100家网络示范店的评选工作，进一步加强对网络餐饮服务的食品安全监管。（通讯员 费秋林）