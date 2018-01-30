32种非处方药需提醒风险

大众常见、家中常备的跌打万花油、狗皮膏，因为含有毒性药材必须修改说明书。日前国家食品药品监管总局发布公告称，决定对跌打万花油等32种非处方药的说明书进行修订。记者了解得知，除了成分外，消费者还应注意其是否写有“孕妇婴幼儿禁用、皮损处禁用”等字样，否则用错药将得不偿失。

生产企业应采取措施

公告要求，相关生产企业应依据《药品注册管理办法》有关规定，按照跌打万花油等32种非处方药的说明书范本，提出修订说明书的补充申请，并于2018年1月31日前报省级食药监部门备案。修订内容涉及药品标签的，应当一并进行修订；说明书及标签等其他内容应当与原批准内容一致。在补充申请备案之日起生产的药品，不得继续使用原药品说明书。公告明确，相关生产企业应当采取有效措施，做好跌打万花油等32种药品使用和安全性问题的宣传和培训，指导医师和患者合理用药。临床医师应当仔细阅读跌打万花油等32种药品说明书的修订内容，在选择用药时，应当根据新修订说明书进行充分的效益风险分析。

让医患双方能认识风险

记者查阅说明书发现，部分中成药的确在说明书里标注出了所含的部分中药材。但食药监总局要求更为严格具体，要求其在最前面就标注清楚。“这样做的好处是规范生产企业的标注意识，让医患双方也能认识到用药风险，尤其是老弱病残孕等特殊群体。”一位行业观察人士告诉记者，正因为常见药覆盖面广，所以更要对安全隐患加以提防。 （全媒体记者涂端玉）