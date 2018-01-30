山西省公立医院药品采购每年可节约13.24亿元

记者日前从山西省卫计委了解到，近年来该省公立医院药品实行“阳光采购”，集中招标类药品９０％的中标价已达到或低于全国省级最低执行价格，每年可节约药品费用１３.２４亿元。

“阳光采购”方法是向所有的药品生产企业公开药品质量指标、全国中标价格，打破昔日药品价格等信息不透明状态，控制药价。

山西省卫计委相关负责人表示，山西通过药品集中采购平台采购药品，把药品采购目录“晒”上网，让药品价格阳光起来。与上一轮（２０１０年度的药品集中招采）相比，山西省２０１７年度公立医院药品集中招标采购中，基本药物中标价平均降幅达到１８.３５％，历史采购量大的非基本药物平均降幅１７.３６％。拿历史采购量计算，每年可节约１３.２４亿元药品费用。

在此基础上，山西在公立医院全面实行药品采购“两票制”改革，减少药品在流通过程中层层加价，确保患者到手的药价回归到合理水平。（记者霍瑶）