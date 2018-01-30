专家：“老烟枪”更需防突发急性心梗

寒冷的天气容易导致心脑血管疾病发作，武汉市中心医院心血管内科近日已收治了１０余名心梗患者。专家提醒，严寒天气，心血管疾病患者要尽量减少出门，注意防寒保暖。要保证睡眠，避免熬夜，戒烟限酒。

４７岁的吴先生家住百步亭，年底这段时间应酬很多，本来就是“老烟枪”的他这些天烟抽得更多，还常常熬夜打牌。２７日晚上１０点，正在打麻将的他突发胸闷胸痛，脸色由红转白。几个朋友赶紧拨打了１２０，将他送医院救治。

到达医院后，心电图提示急性心肌梗死，需要马上进行急诊介入手术，急诊科立刻开通了绿色通道，心血管内科医生５分钟内就完成了血管造影。造影显示前降支完全闭塞，１０分钟后成功打通了闭塞的血管，吴先生转危为安。

“冠心病患者在天气寒冷的环境下可能会因冠脉血管痉挛，出现心绞痛症状加重，甚至引发急性心肌梗死。”武汉市中心医院心血管内科主任陈曼华提醒，“老烟枪”年底应酬多，严寒天气，有高血压等基础疾病的人要密切检测自己的血压变化，按时服降压药，如有胸痛胸闷等不适症状要立即就医。（记者李伟、黎昌政）