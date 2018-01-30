“一九二九不出手，三九四九冰上走。”数九寒冬，如果吃错了、喝错了，可能会降低抵抗力。天冷，饮食有4项注意。

不要喝烈酒。酒精能扩张血管、产生能量，饮酒后常感到身体发热、神经兴奋。但热量很快会散失，酒后不仅不能暖身，还容易着凉。不少人认为，冷天喝烈酒特别驱寒，冬季酒桌上也常以此做劝酒的“借口”。但是过量的酒精会增加肝损伤、痛风、结直肠癌、乳腺癌、心脑血管疾病的发病风险。而且“烈酒”的酒精含量较高，世界卫生组织定义的“有害饮酒行为”是指30天内有1次或以上饮酒超过60克，相当于60度白酒喝2两。

不要节食。“贴秋膘”之后体重难免上升，有些人就打起了节食减肥的主意，认为冬季不出汗、活动少，身体需要的热量也少，可以靠少吃来减轻体重。但这会导致抵抗力下降。

普通成年人每天需要1800~2500千卡的热量来维持活动和健康。节食会扰乱正常的生理代谢，导致体内部分蛋白质被分解，免疫机能下降。尤其在冬季，天气寒冷，不少人外出或体力活动减少，更应该增加负重运动，维持肌肉的兴奋性，而且要保证饮食均衡，能量充足。

不要吃太辛辣。不少人会选择麻辣火锅来“暖身”。辛辣食物不仅刺激味蕾，同时也会刺激胃肠道，产生痛感、热感，让人感觉由内而外暖洋洋。但这种刺激对消化道是一种挑战，尤其是消化道敏感、容易发炎的人，更容易造成胃溃疡、慢性浅表性胃炎等问题。吃辣后血管扩张、面红耳赤、毛孔打开、大汗淋漓，体内积蓄的热量随着汗液散发到空气中，如果突然从室内到室外，毛孔来不及闭合，容易受凉感冒。

不要吃太多烧烤、油炸食品。冬季也是烧烤店生意红火的时候，有不少人喜欢享用烧烤、油炸的肉类。从食材来说，肉类很适合在冬季摄入，满足人体蛋白质需求，维持免疫力以及肌肉的活力，而且高蛋白食物的“食物热效应”比较高，也是“暖身”食材的首选。

但烧烤会在肉的表面涂抹大量植物油传热，油炸更是在高温下让油和肉、淀粉接触，不仅会有过多脂肪，还会产生苯并芘、杂环胺、丙烯酰胺等致癌物质。喜欢吃肉的朋友，不妨用煮、炖、蒸的方式来烹调。（陆雅坤）