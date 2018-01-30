大肠癌是我国高发的消化道恶性肿瘤之一。随着人们生活方式的改变，大肠癌的发病率有逐年上升的趋势，目前临床上根治大肠癌最根本，最有效的方法仍然是手术切除。

腹腔镜根治大肠癌手术已经广泛应用于临床。

很多家属和患者都担心腹腔镜手术会有切不干净的问题吗？

其实不用担心这类问题，因为腹腔镜手术是通过腹腔镜的手段，改变了传统手术的路径。

将原需要的“开膛破肚”变成了通过腹壁或者体表的几个“钥匙孔”，达到同样的手术范围和效果。

而且通过腹腔镜6倍的视野可以使血管、神经更好地显露，实际上这等于是外科医生的眼睛得到了延伸，而且腹腔镜手术对外科医生提出了更高的要求，要求医生基本是在不出血的状态下进行手术。这就需要医生更加精通手术的解剖，用路和层次。

因此在有经验的外科医生操作下的腹腔镜手术，可以使手术创伤更小，手术更完美，有利于术后病人的快速康复。对于大肠癌的病人，他的排尿和性功能也会得到很好的保护。

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(责编：王亚微、权娟)