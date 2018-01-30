随着年龄增长，老年人各种器官功能都有所减退，感觉比年轻人迟钝，会出现身体缺水却不觉得“口渴”的现象。一旦不能及时补水，很容易造成皮肤干燥以及尿少、便秘等问题。日常生活中，老年人应该细心察觉身体发出的几个缺水信号，及时补水。

口渴。这是最明显的干渴信号。当你感觉到口渴时，机体已经丢失了相当于体重2%的水。

大便干结、小便少且发黄。体内水分不足，食物残渣就会变硬，缺少水的润滑，移动速度减缓，就出现了便秘。同样，脱水者的肾脏会浓缩尿液，甚至阻止尿液产生。

压抑或抑郁。身体缺水时，不得不消耗色氨酸和酪氨酸，如果它们的含量不足，神经传递就会迟缓、阻滞，人会产生压抑、抑郁等消极情绪。

面部潮红或发热。有些老人身体缺水会出现像喝酒后的现象，比如脸红、发热。这是由于身体长时间缺水，导致大脑脱水所致。

不能熟睡或失眠。口渴会使人经常从睡梦中醒来，且缺水会让人感到燥热、无法熟睡。建议失眠者睡前喝点牛奶或水，有较好的安眠作用。

喝水看似简单，但其实也是个技术活，老年人应该避免以下几个误区。

误区一：口渴才喝水，一口气喝很多。身体每时每刻都在排出水分，如果口渴时猛喝水，不仅不能补水，反而会加重心脏等器官的负担。

误区二：怕起夜，晚上不喝水。对于没有肾脏疾病的老人来说，睡前适量喝水可以降低血液黏稠度和脑血栓风险。

误区三：喝凉水更解渴。冷饮进入消化道后会刺激胃肠道黏膜血管，使之遇冷收缩，不利于水分吸收。

误区四：边吃饭边喝水，助消化。吃饭时，身体会条件反射性地分泌消化液，有利于食物中营养成分被机体消化吸收。边吃饭边喝水，会稀释消化液，不利于消化吸收。（重庆市肿瘤医院体检与肿瘤筛查中心主治医师 谭婧宇）