美国疾控中心的数据显示，全美1/3以上的成年人身体肥胖。肥胖不仅容易诱发脂肪肝、糖尿病、心脑血管疾病和骨关节疾病等，也会加大身体产生炎症的风险。近期美国佛罗里达大学研究人员发现，陈年大蒜精具有消炎作用，特别是对肥胖人群有利。

研究人员将51名身材肥胖，但总体健康的人分成两组，一组连续6周服用陈年大蒜精，另一组仅服用安慰剂。在试验期间，两组研究对象都保持自己平日的正常饮食和锻炼习惯不变。结果发现，服用陈年大蒜精的参试者体内炎症反应明显减轻。究其原因，研究人员称，陈年大蒜精能起到调节免疫细胞的炎性蛋白分泌和减少体内低密度脂蛋白胆固醇（也就是通常所说的“坏胆固醇”）含量的作用。因此，它可帮助肥胖成年人避免体内长期积累的轻微炎症引发一些慢性疾病，特别是心血管疾病等。研究成果发表在近期出版的《欧洲临床营养和新陈代谢协会学刊》上。

佛罗里达大学食品科学和人类营养学教授佩西瓦尔指出，大蒜或大蒜营养品应该成为日常健康饮食的一部分。他们此前开展的研究就已显示，陈年大蒜精对非肥胖人士也有很多健康益处，包括抗感冒和增加免疫细胞数量等。（戴 维）