减肥减药促农业品质提升

最新数据显示，在供给侧结构性改革的背景下，我国化肥使用量已实现零增长、农药使用量已连续三年负增长，提前三年实现化肥、农药使用量零增长的目标。专家指出，化肥农药的大量使用虽然提高了农产品产量，但也制约着农产品质量与农业可持续发展。随着中国民众生活水平提高，化肥、农药使用量见顶回落正在成为趋势，而农产品供给质量及附加值的提升则将成为促进我国“三农”发展的强大动力。

绿色转型成效初显

在农业生产领域，化肥和农药可谓“戏份不小”。前者是现代工业文明的重要标志，能够大幅提高农田食物生产频率和产量；后者作为特殊的生产资料，对保障生产安全具有不可替代的作用。不过，化肥和农药的过度使用也给农产品质量安全和生态环境带来了挑战。

如今，在绿色发展理念指导下，中国农业在数量与质量之间的平衡中取得了可喜成果。在数量方面，2017年，全国粮食总产量达12358亿斤，比上年增加33亿斤，油料、蔬菜产量也有所增加；在质量方面，2017年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物氮肥当季平均利用率为37.8%，比2013年和2015年分别提高7.8个百分点和2.6个百分点。同时，农药利用率达到38.8%，比2015年提高2.2个百分点，相当于减少农药使用量3万吨。

中国农业大学教授张福锁指出，近年来，中国根据不同作物需肥规律、土壤供肥特性及其肥料效应，优化氮、磷、钾及中微量元素及其有机肥施用，实现减肥增效、提质环保的目标。

贵州大学副校长宋宝安表示，在供给侧结构性改革的大背景下，农业部开展化肥、农药使用量零增长行动，通过采取物理防控、生态调控、生物防控与精准施药相结合技术，积极推进农药减量控害，促进农药减量增效，取得了明显成效。

农品质量不断提升

“过去，我国农业对化肥、农药的使用量比较大，这一方面与小农生产主导的农业经营体系有关，另一方面与过于重视农产品总产量且农业技术水平低有关。如今，化肥、农药用量不增加甚至减少，不仅得益于播种、灌溉、植保、农机等领域的技术进步，更体现了绿色发展理念与供给侧结构性改革等政策背景的作用。”中国社科院农村发展研究所研究员党国英在接受本报记者采访时说。

实践中，有关部门在化肥、农药“减量增效”方面也做了很多工作。例如，广东省惠州市积极借助无人机在农药喷洒作业中的优势，减少农药使用量、提高农药利用率，减轻环境污染、提高农产品质量。

对于高毒农药，农业部门则坚决予以禁止清退。据了解，农业部近年来在开展风险评估的基础上，已禁用了22种高毒农药，高毒农药占登记产品比例从2007年的35%降到了2017年的2%以下。现有的12种高毒农药未来也将被加速淘汰。其中，2种高毒农药将在今后两年内被禁止使用，剩余10种5年内逐步禁止使用。

“中国目前累计有近100家研究机构从事生物农药研发。未来，化学农药的生存空间或将不断被挤压，而生物农药将迎来蓬勃发展的春天。”甘肃省植物源生物农药工程技术研究中心推广部部长李国利表示。

“三农”发展后劲更足

“化肥、农药使用量下降，意味着无公害农产品生产的扩大以及食品质量的提升，这些都将进一步增加农业附加值，有利于农民增收。”党国英说，小农生产与农业现代化结合应该是一种过渡形态，而规模化、集约化、精细化、科学化的农业作业生产则应该是长期趋势，只有这样，“农业强、农村美、农民富”的前景才能更好，后劲才能更足。

值得注意的是，农业迈向高质量发展正迎来更新的政策机遇。

1月29日，科技部副部长徐南平在介绍《关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》时表示，该意见的出台旨在解决农业农村农民现代化过程中遇到的困难。未来，一是要通过大力发展农业高新技术产业，提升农业产业竞争力；二是要通过“一区一主题”的设计，推动政产学研深度融合，解决制约我国农业发展的若干重大瓶颈问题；三是要通过体制机制创新，全面提升我国农业科技园的建设水平。

“到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区，打造具有国际影响力的现代农业创新高地、人才高地、产业高地。探索农业创新驱动发展路径，显著提高示范区土地产出率、劳动生产率和绿色发展水平。”徐南平说。