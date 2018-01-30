山西孝义推进医疗机构一体化发展

人民网孝义1月29日电 （记者乔栋）山西省孝义市自被确定为公立医院综合改革第二批国家级示范县（区、市、旗）以来，统筹推进市乡村医疗卫生机构一体化集团发展、优化公共卫生和基本医疗服务能力、实施大健康新服务产业发展等多项重点工作，致力于全方位、全周期保障人民健康。

孝义市完善财政投入、补偿机制、人事分配、绩效考核等相关配套政策，制定医疗集团框架，破解卫生院和公立医院制度规定不统一的问题，为重点领域和关键环节改革提供了有力支撑。孝义市在医保制度衔接方面主动作为，延续执行群众受益广的惠民政策，实行医保“全市一盘棋”统筹，按照医保总额预付改革医保支付方式，实施住院按床日付费、门诊日间治疗补偿等多种方式相结合，适应不同人群、不同疾病的复合支付方式，医保的杠杆作用充分发挥。

2017年5月13日孝义市医疗集团成立以来，实行行政一体管理、人才一体统筹、资金一体监管、业务一体运行、绩效一体核算、药械一体采供的“六位一体”集团化发展新格局，组建了215个家庭医生签约服务团队，以重点人群为突破订立服务协议，签约服务覆盖率达90%以上，以“患病人群精准救治、慢病管理精准管理、亚健康人群精准干预、一般人群精准预防、医养结合精准实施”为理念，实行不同人群健康分类管理模式、实施“体系化、信息化、全程化、精准化、个性化”管理新策略。

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 10 版）