家门口打工 好医生上门

陕西汉中北依秦岭，南屏巴山。作为川陕革命老区和国家秦巴山连片特困地区之一，汉中9县2区中，有8个县是国家扶贫开发工作重点县，10个县是革命老区县，2个县是深度贫困县，扶贫任务艰巨。“我们把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，决不让一个贫困户在小康路上掉队。”汉中市委书记王建军说，“我们将攻坚克难，坚决打好、打赢‘脱贫攻坚’这场硬仗。”

隆冬时节，我们走进秦巴山区，探访这里产业扶贫、健康扶贫与扶志扶智的生动实践。

1 产业扶贫

探索留坝模式

1月9日，冬雪初霁。留坝县武关驿镇松树坝村贫困户王建礼起个大早，给80岁的母亲做好饭，在炉膛添上柴火，便推着车上山砍柴了。

山里气温虽低，王建礼心里却热乎。前些年在城里打零工，只能把老母亲独自留在家里。“今年不一样，我在村里建筑队挣了1.6万元。冬天工程少，就来山上忙活。”王建礼说，“在家门口挣钱，心里舒坦！”

王建礼口中的“建筑队”，是指松树坝村扶贫互助合作社下设的建筑工程服务队。2016年8月，作为留坝县首批试点村，松树坝村组建了扶贫社，下设建筑工程、农业生产、自来水管护等7个生产组（服务队）。由村支书任理事长的扶贫社组织协调、集聚资源，不直接从事生产，为各专业队提供管理服务，收取一定费用作为村集体经济积累。

初步启动，服务队是否有经验、有能力承接项目？对此，留坝县推出“项目代建”制度：将总投资30万元以下、工程技术简单的项目，由主管部门以委托代建的方式，交由村扶贫社。扶贫社通过市场化运作，交由下属服务队承建，劳务人员须以贫困群众为主。

“我们的建筑工程服务队，包括懂工程的村民和部分贫困户。”松树坝村第一书记罗太华仍记得，村里第一个工程“八旦沟河堤修建”，工程总额10万元。刨除机械费、人员工资等，2.3万元利润归扶贫社，成为村里集体资产。“目前，村里‘建筑队’已经完成11个项目，增加集体资产20多万元。”

近一年来，王建礼在村里修过河堤、埋过管道。他算了一笔账：2017年，在村里参加了7个工程，务工100多天。“一天能挣150块。我干活肯卖力，后来给我涨到了160呢。”

除了专业服务队，留坝县还在扶贫社下设扶贫互助资金协会，向贫困户提供方便快捷的小额信贷服务，解决产业发展资金短缺问题。县财政为各村提供30万元资本金，并鼓励贫困群众和能人大户入股，参与分红。

火烧店镇中西沟村贫困户李贵德，便通过村里的资金协会，尝到了甜头。9日下午，李贵德邀请亲朋好友，聚在门前小院里杀年猪吃庖汤，好不热闹。“以前家里苦，去信用社都贷不来款。去年初，我从资金协会借了1万元，买了11只小猪。”李贵德人勤快，一转年养得猪儿白白胖胖，卖掉10只，剩下1只留给自家吃。

有了“启动钮”，李贵德日子按下了“快捷键”：种地养鸡、当保洁员，抽空还去景区抬花轿赚钱。大伙儿说话间，李贵德快步返回堂屋，从包袱里拿出县上颁发的“脱贫先进”荣誉证书，满脸自豪，“现在政策好，我也能当先进！”

截至目前，留坝县75个行政村扶贫社已实现全覆盖，共发展会员1143户3182人；各村组建电商服务、建筑工程、生产服务、红白理事会等各类服务队419个。

“扶贫社是各种惠农政策的承接平台。”留坝县委书记许秋雯说，“扶贫社从制度层面创新了村级组织的管理运营模式，解决了村级组织的经济基础，让其说话有底气、干事有平台、管理有手段。”

去年7月以来，汉中在全市逐步推广扶贫社模式。目前，已建立农村合作经济组织1170个，其中扶贫社832个，入社贫困户32350户。汉中市新培育的6107个新型经营主体，共带动7.3万户贫困户，中药材、茶叶、生猪、食用菌等产业发展如火如荼。

2 健康扶贫

普惠贫困群众

走进南郑区红庙镇西沟村七组，18岁的张超站在家门口，一身干练。他刚从练车场考驾照回来，打算前往下一站：去镇上店里学理发。

“我想赶紧学手艺，给家里挣钱。”小伙子日程排得满满当当。2017年4月，张超被诊断为先天性脊柱侧弯。平日父亲生病在家，全由母亲一人操持。张超22万元的治疗费，让贫寒的家庭直犯难。

南郑区的健康扶贫，点亮了小伙子的希望。“我们区在建档立卡的18404户贫困群众中，精准识别因病致贫2547户6589人，户内患病人员3088人。”南郑区健康扶贫办主任陈坤介绍，为减轻贫困群众负担，南郑区建立了五重政策保障机制。

作为被识别的“因病致贫”人员，张超在去年6月顺利做了手术。“新农合报销了6.8万元，大病保险2.2万元，大病补充商业保险3600元，民政救助7000元，还有政府专项救助3万元。”张超掰着手指算，加上社会公益救济的6.7万，自己负担了2万多元。

“当时一听22万元，直接蒙了。最后花了2万多元，还勉强能承受。”说起未来打算，张超信心满满，“我已经算成年人了，今后要让父母过得更好！”

“健康扶贫，效果最直接，群众最欢迎。”陈坤说，对于政府专项救助，目前最高额度为3万元，“今后将进一步提高救助标准，尽量降低贫困户承担的比例。”

在汉中，因病致贫、因病返贫是造成贫困的重要原因之一。

面对健康扶贫这场“硬仗”，汉中市体检筛查贫困人口7.81万人，确定因病致贫患者30184人，逐人建立电子健康档案；探索“基本医保+大病保险+民政救助+政府专项救助+其他方式”为主的“4+X”模式，建立起5至8重健康保障体系；实施“1+1+1+N”家庭签约服务，贫困户家庭医生签约率达100%。

3 扶志扶智

激发内生动力

“魔芋产量高，收入是种粮食的10倍。山里人靠山吃山，只要肯动脑筋，遍地都是赚钱的路子！”近日，在洋县黄安镇法师村一场故事会上，脱贫先锋吴成敏“传经送宝”，为贫困群众讲述产业发展经验。300余名听众围在台前，仔细聆听。

老吴家住槐树关镇阳河村，经过多年摸爬滚打，如今发展了100多亩魔芋基地，成为远近闻名的“魔芋专家”。“人呀，不能有依靠思想。”老吴在台上激情满满，“搞产业就要胆子大，遇到挫折不放弃，就一定会成功！”

扶贫先扶志，脱贫不能等靠要。连日来，洋县利用农闲时节，在庙垭、郭家沟、垭合等20多个贫困村举行脱贫先锋励志故事会，数千名群众热情参与。

2017年9月，汉中启动“明理·感恩·自强”主题教育活动，将扶贫与扶志、扶智相结合，激发贫困群众治穷病、拔穷根、甩穷帽的内生动力。从道德讲堂到善行义举榜、从完善村规民约到开办“村民夜校”，活动形式多姿多彩。全市组建市、县、镇、村四级宣讲队伍，在村组开展乡贤宣讲、院坝说事会等，共计8600余场。

城固县熊家山村贫困户彭世才曾是有名的“老救济户”，经过包扶干部的讲解和扶智学堂的教育，如今盖起了新房，还琢磨着搞产业，“我一定做勤快人，不仅要脱贫，还要奔小康！”

“贫困问题，表面看是物质性贫困，但究其根源是缺乏‘人穷志不穷’的精神和改变贫困现状的知识、能力和手段。”王建军说，“明理·感恩·自强”教育，旨在唤起贫困群众的自我脱贫斗志，点燃大家求富、求荣、求变的致富激情，真正实现“要我脱贫”到“我要脱贫”的转变。

《 人民日报 》（ 2018年01月30日 16 版）