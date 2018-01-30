杭州8家医院雪天摔跤报告：541人摔倒送医，392人骨折

杭城难得的大雪让大家又惊又喜，雪中西湖、各式雪人刷爆了朋友圈，可在各大医院的急诊科、骨科医生朋友圈里，主题只有一个：忙。

自从上周四开始降雪之后，每天都有人因为摔伤、骨折被送进医院，钱江晚报记者统计了市区8家省、市级医院，罗列出了一组杭州“雪天”摔跤不完全统计。

541人因摔倒送医

年轻人占了快一半

8家医院分别是邵逸夫医院、浙江省人民医院、浙江医院、浙江省中医院、杭州市中医院、省立同德医院、浙中医大二院、117医院，从上周四到昨天（1月29日），5天时间里共有541人因为摔倒被送进医院，其中被诊断为骨折的病人有392人，其余为肌肉或韧带受伤。

从年龄上区分，50岁以下的中青年占据了半壁江山，有48.7%，这和“老人易摔伤”的传统印象不符。

“从我们医院收治的情况看，年轻人反而比老年人更多。”浙江省人民医院急诊科副主任张美齐说，“这可能与老人注意防护有关。现在的老人健康意识增强，加上购物有快递，只要避免出门，就很少会发生摔倒的情况；而年轻人一般年末外面活动多，所以受伤概率反而高了。”

再分析摔倒地点，排前三位分别是小区内道路、非机动车道上以及人行道上。

摔倒时间上，上周四以及上周六是病人数量最多的两天，前者是第一天下雪，周六是雪后第一个休息日，大家对大雪的期盼在这两天释放了出来。

一天中，又是12点之前摔倒较多，占了69%。看来上午出门时大家的警惕性更低，更容易滑倒。

在钱江晚报记者的统计中，最意外的数据要数浙江医院的急诊科了。

“5天里有16人摔伤，不过只有1位骨折的。”急诊科护士长说，医院原本已经做好了全力抢救大量病人的准备，毕竟到景区看雪时，一旦发现摔伤第一时间会就近送到这里，可从数据上看，到景区赏雪的人们保护意识很强，即便摔倒了也并不严重。

年轻人与老年人

摔倒易受伤部位不同

摔倒时，哪些部位最容易受伤？从541例统计数据来看，年轻人和老年人的摔伤部位截然不同。

50岁以下的中青年，最易受伤、骨折的是手腕、脚腕、肩部；而老年人，则是股骨、腰椎、髋部。

浙江省立同德医院急诊外科主治医师李奇告诉钱报记者，年轻人反应比较灵敏，快摔倒时会本能地伸出手去撑，所以手腕骨折的比较多，占了一半以上。而老年人往往还没反应过来就摔倒在地，所以腰椎、股骨骨折的较多。

“前者是摔得重而受的伤，而后者是因骨质疏松，即使摔力不大，也会引发骨折。”省中医院骨科主任童培建说。省中医院外科值班医生黄哲华也分析说，手腕和脚腕的肉比较少，摔倒着地时对骨头的冲击力大。言下之意，一旦摔倒，有点肉肉对骨头还是有很好的保护作用滴。

另外，年轻人的伤势也相对较轻，比如腕部骨折大多在门诊就处理掉了，不需要住院。

老年人则没这么幸运了，黄哲华说：“老人家骨质疏松问题突出，摔倒后骨折大多比较严重。周六当天确诊的5位骨折病人中4位是老人，包括手腕、尾椎、腰椎等，病症都相对严重。”

年轻人只要不是腿脚骨折，通常都可以自己到医院，而老年人摔倒后如果觉得腰疼，千万不要站和坐，而是要保持平卧，由家人送到医院。必要时，可以打急救电话120求助。

李奇医生提醒，近段时间，大家尽量衣服穿得厚实一点，一是保暖，人暖了筋络灵活了，不宜摔倒；二是如果真的摔倒了，不妨可以稍微滚动一下，这样都能增加缓冲，减少伤害。他说，最重要的还是平时加强锻炼，增强肌肉力量、骨骼韧性，“平时很少见到‘肌肉男’骨折来医院就诊的。”