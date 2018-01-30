饿了么被指强行扣除推广费

日前，大连等地多家商户称被饿了么平台强制扣除每单3元的“推广费”。饿了么大连地区负责人表示，经过核实，商户所反馈的问题是当地市场经理在未得到商户确认情况下，为完成个人业绩私自为商户上线的。目前平台已停止涉事市场经理职务，对涉嫌违规的操作展开调查。目前，北京地区暂未发现该类情况。

据了解，大连商户经营者姚先生发现，从去年12月25日开始，店里许多饿了么的订单中都多了一项“赔付单”的扣款，每单被扣掉3元钱，名目是“推广费”，然而姚先生并没有参加饿了么的这项推广活动，也没有任何人告诉他扣费的事情。另一位在大学美食城里售卖煎饼的张女士表示自己也遇到了同样的问题，她在近30天的230个外卖订单中，被扣掉的推广费为690元。“煎饼卖7块钱，‘饿了么’每单会收我们6%的佣金。扣完佣金到我们手里就是6块5毛几，然后在这6块多钱的基础上再减掉3块钱。就是我们卖7块钱的东西，到我们手里就剩3块多。我们还有摊位费、有工钱，还有成本呢？”

北京青年报记者昨天致电饿了么客服热线，客服表示，3元推广费是饿了么做的“推广竞价”的活动，用于提高商户在饿了么榜单上的排名，从而提升用户流量，带来更多客户，该竞价带来的客户都会收取这3元的推广费用。

饿了么的竞价系统，类似于搜索引擎的竞价排名。在饿了么客户端，普通商户的排名都是基于商户的好评度、销量等几个指标，而付费推广后，商户的排名就会靠前，获得更多曝光。目前，打开饿了么APP或支付宝饿了么模块，在商户的右侧有小字“广告”，这些商户就是参与竞价排名或其他广告活动的商户。客服表示，开通这一服务需要商户知情，开通、关闭这一服务都需要通过城市客户经理。而据了解，上述商户都是在不知情的情况下被开通，

饿了么大连地区负责人表示，经过核实，商户所反馈的问题是当地市场经理在未得到商户确认情况下，为完成个人业绩私自为商户上线的。目前平台已停止涉事市场经理职务，对涉嫌违规的操作展开调查。

饿了么方面还表示，未来会完善一线业务人员的教育培训、内部监督、审查和渎职问责制度，杜绝类似情况再次发生。（记者 温婧）