“百度外卖”系统遭入侵 账户被篡改4900余万元

“百度外卖”平台系统被非法侵入，4900余万元被篡改，下单单数覆盖全国多个地区，人数达百余人，直接消费损失30余万元。北京青年报记者昨天上午获悉，北京市海淀区人民检察院以涉嫌盗窃罪对犯罪嫌疑人郑某批准逮捕。

昨天，北京市海淀检察院向新闻媒体通报，该院近日办理了一批犯罪案件，嫌疑人都是利用系统漏洞，为自己刷出天价账户余额，进而消费使用。海淀检方呼吁广大互联网企业要注意防范网络安全漏洞。

据海淀区检察院杨程检察官介绍，2017年10月，北京小度科技有限公司报案，称其旗下的“百度外卖”平台被他人以非法手段篡改系统，将提现金额改为负数，从而实现反向充值自己账户余额，并使用账户余额在“百度外卖”平台上进行消费，总共被篡改4900余万元，下单单数覆盖全国多个地区，人数达百余人，直接消费损失30余万元。

据了解，海淀检察院科技犯罪检察部办理了一批案件，犯罪嫌疑人利用系统漏洞为自己刷出天价账户余额，进而消费使用。他们中有的人直接通过上述操作给自己的百度外卖账号充值，有的人由他人帮助自己账户进行充值，进而使用账户余额进行消费。2018年1月4日，北京市海淀区人民检察院以涉嫌盗窃罪对犯罪嫌疑人郑某批准逮捕。

杨程检察官说，网络上的虚拟数字虚无缥缈，生产出来、消费出去不痛不痒，一些网络硕鼠们利用自己的计算机技术在“互联网+”的浪潮中不去创造财富，反而破坏其他公司的计算机系统满足自己的私欲，其实就是心存侥幸，不惜以身试法。

海淀检方呼吁广大互联网企业要注意防范网络安全漏洞，不给网络硕鼠们以可乘之机，避免一个小小漏洞酿成巨大的经济损失。网民朋友们也要恪守法律底线，做合法网民，不要试图利用计算机技术触碰红线，贪小便宜吃大亏，最终落得牢狱之灾。记者 刘晓玲