北京市第三次全国农业普查结果发布 北京农作物播种面积减少近半

北京市统计局、国家统计局北京调查总队昨天发布北京市第三次全国农业普查结果。数据显示，2016年北京的农作物播种面积为215.7万亩，与二农普的407.9万亩相比减少近一半。

北京市统计局、国家统计局北京调查总队有关负责人介绍，此次北京普查方案涉及1043个指标，比国家方案增加了253个指标，普查内容包括“三农”基本情况、劳动力就业、城乡要素流动、美丽乡村建设等13个方面。三农普首次利用手持智能终端入户登记并实时传输上报数据；利用卫星遥感技术进行大宗农作物面积测量；由乡镇和行政村普查对象联网直报普查数据，最大程度地减少人为干预。

普查结果显示，从土地经营情况看，2016年，全市实际经营的农业用地1310.2万亩。其中，实际耕地157.8万亩，比二农普减少了120.6万亩；实际经营的林地1032万亩，比二农普增加了214.1万亩。全市共49.2万的农户和农业经营单位通过转包、转让、出租等方式流入、流出土地。

从农业生产经营情况看，2016年，北京的农作物播种面积215.7万亩，与二农普的407.9万亩相比减少近一半。其中，小麦减少了74.1%，玉米减少了52.6%。从经营方式看，2016年，全市休闲农业和乡村旅游的经营收入150.7亿元。

从农村地区住房看，2016年，全市拥有住房的农户101.7万户，占全部农户的98.5%，拥有2处及以上住房的20.5万户，占全部农户的19.9%。

记者了解到，根据《全国农业普查条例》，农业普查每10年开展一次。北京市三农普的目的是查清全市农业、农村、农民基本情况，反映农业发展新趋势、农村发展新面貌和农民生活新变化。此次普查共涉及全市农户103.3万户，农业经营单位1.2万家，休闲农业和乡村旅游单位（户）3.2万个，乡镇（涉农街道）普查对象196个，行政村（涉农居委会）普查对象3838个。

北京晨报记者 王海亮