康美首创中医药智慧药房标准研究项目获批

1月28日，国家中医药管理局正式授予康美智慧药房“‘互联网+’中医药健康服务（智慧药房）标准化研究基地”，这意味着由康美药业首创的“智慧药房”成为全国首个中医药智慧药房标准研究项目。

授牌仪式上，国家中医药管理局政策法规与监督司司长余海洋表示，国家十分重视中医药产业的发展，更是将“健康中国”提升到战略高度，“互联网+”中医药健康服务（智慧药房）标准化研究基地的授牌，是2018新年以来中医药系统落地的一件大实事。相信在国家政策的引导以及康美药业的不懈努力下，康美智慧药房定能不断提升中药药事服务的质量与水平，进一步发挥示范作用，惠及更多人民群众。国家中医药管理局也将继续关注、支持康美智慧药房等中医药系统创新模式的培育与发展，为建设“健康中国”、保障人民健康作出更大贡献。

广东省中医药局副局长李梓廉在会上致辞时指出，“互联网+”中医药健康服务（智慧药房）标准化研究基地落户广东，落户康美药业，这将进一步凸显广东省在智慧药房建设中的示范引领作用，助力广东省中医药产业创新发展走在全国前列。希望康美药业以此为动力，尽快完善智慧药房标准体系，进一步提升中药药事服务的质量与水平，广东省中医药局也将与康美药业一同努力，为推动广东省乃至全国中医药产业的全面振兴，满足新时代人民群众多层次、全方位的健康需求发挥更多更大力量。

广东省中医院终身名誉院长吕玉波表示，康美药业发展20年来从小到大，一直致力于中医药创新发展，广东省中医院作为最早对接智慧药房的医院，见证了康美智慧药房的成长发展，国家中医药管理局将“互联网+”中医药健康服务（智慧药房）标准化研究基地落户康美，是智慧药房进步的必经之路，这势必将推动智慧药房的建设与发展，为促进中医药产业健康可持续发展以及人民日益增长的美好生活需要做出积极带动作用。

康美药业董事长、总裁马兴田在会上讲话

康美药业董事长、总裁马兴田对国家中医药管理局对康美药业的支持和认可表示感谢。他表示，智慧药房国家中医药标准重点研究基地的认定对于康美药业进一步规范智慧药房发展、完善标准体系建设、保障用药安全具有标志性意义。康美药业将探索更多可借鉴、推广的成熟经验，推动智慧药房在全国各地快速复制，为群众提供更多安全、便捷、优质的健康服务，为促进中医药产业健康可持续发展提供有力支撑，也为满足人民日益增长的美好生活需要做出积极贡献。

攻城略地：智慧药房实现多方共赢

授牌仪式开始前，国家中医药管理局政策法规与监督司司长余海洋一行还前往普宁中医院与康美（普宁）智慧药房，详细了解智慧药房运营全流程，对康美药业将互联网、物联网等现代信息技术与中医药融合发展，进一步提升中药产品质量和服务水平给予了充分的肯定。

传统中医医疗中，就医流程复杂，患者挂号、缴费、取药排队时间长等问题，一直困扰着医院和患者。2015年6月，康美智慧药房问世，有效解决了上述难题。

据了解，患者到采用“智慧药房”体系的各大医院就诊，除了诊治环节是与医生面对面线下完成之外，其他所有环节如挂号、缴费、取药等，均可通过线上完成。患者完成诊治环节后即可回家，如果是上午看病，则下午就可在家收到快递送来的煎好的汤药;如果是下午看病，则第二天上午即可收到煎好的汤药，其中抓方、配药、煎煮、包装、配送等环节，都由康美的“智慧药房”完成。

在这一模式下，医院节省了原本用于药房的物理空间，以及药材饮片存储运输等成本；病人节省了大量排队等候时间；康美则通过规模化的集中煎煮与配送等，有效降低了成本、提高了效率。

正因如此，康美智慧药房一经推出，即受到政府、医疗机构和群众广泛的关注和欢迎。康美药业两年多来先后在广州、深圳、北京、成都、昆明、普宁等建立城市中央药房。

更值得一提的是，自昆明落地起，康美智慧药房改变开始时的单家医院逐步合作的模式，全市各级医疗机构全面接入。不久前，康美药业又发布公告称，与贵州省政府签订了战略合作协议，其中智慧药房体系建设是合作重要内容。随后，贵阳、铜仁市的主要领导也造访康美药业。

3000亿元：智慧药房市场谁主沉浮

作为在中医药领域率先提出并实践“智慧药房”的中医药龙头企业，康美药业专注于中医药领域的传承创新，是国内首家中医药全产业链精准服务型“智慧+”大健康产业大型上市企业，国家高新技术企业。公司位列中国企业500强、全球企业2000强，也是国内资本市场率先突破千亿市值的医药企业。

近年来，在国家中医药管理局的支持和指导下，康美药业紧抓“健康中国”战略快速推进的发展契机，在2015年3月被确定为信息化医疗服务平台试点单位的基础上，发挥公司多年打造的全产业链资源优势，积极打造“大健康+大平台+大数据+大服务”中医药精准服务型“智慧+”大健康产业平台，开创智慧医疗模式，成为唯一参与“互联网+”中药药事服务标准化研究的医药企业。公司还不断增加科研投入，组建了一支有6位中科院、工程院院士及众多国医大师组成的专家委员会，拥有上千人研发团队。还建立了全国中药饮片国家企业技术中心、中药饮片标准重点研究室、企业博士后科研工作站等。据透露，仅围绕“智慧药房”就已有21件专利，其中有19项是发明专利。

中银国际证券认为，康美智慧药房将成为全国中医药药事服务的范本，康美作为中医药产业龙头,长期致力于提升产业价值,在中药材质量、流通、中医医疗服务等多方面持续推动国家标准的出台。智慧药房同样也符合国家医改推进分级诊疗、医药分家的政策方向,将成为中医药药事服务的范本,智慧药房的持续推进,未来向全国推进的速度将持续超预期。

中诚信证评认为，随着我国医药市场的大幅扩容以及行业规范性的提升，康美药业作为行业龙头地位的竞争优势将进一步凸显，因此中诚信证评决定上调康美药业的主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。

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