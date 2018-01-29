人民网北京1月29日电 （记者高奕楠）从第四届树兰医学奖颁奖大会现场获悉，宁光院士、周琪院士荣膺“树兰医学奖”。卜军、祁海、刘光慧、田梅、孙逊、王军平、杨茂君、杨仕贵、刘万里等9位青年才俊折桂“树兰医学青年奖”。

树森·兰娟院士人才基金由郑树森、李兰娟两位院士发起捐赠并联袂社会各界力量成立，旨在“奖掖群贤，扶植新秀”。所设立的“树兰医学奖”提名要求之严、专家层次之高，已成为我国医学高端人才奖项的典范，被誉为中国医药卫生学界的“诺贝尔医学奖”。

1月26日，由浙江大学教育基金会树森·兰娟院士人才基金主办的第四届树兰医学奖颁奖大会于在北京国家会议中心隆重举行。会上，备受医学界、科技界、教育界瞩目的树兰医学奖、青年奖、提名人奖三大奖项逐一揭晓。

陈赛娟院士、童坦君院士、徐建国院士、隋森芳院士、孟安明院士、陆伟跃教授、何琪杨教授等16人荣获树兰医学（青年）奖提名人获奖者。十一届全国人大常委会副委员长桑国卫院士，树兰基金理事长、郑树森院士和李兰娟院士出席本次颁奖大会并向获奖者颁发奖杯、铭牌。

据介绍，自2017年春启动以来，两院院士、国家级医学学（协）会会长及有关专科分会主任委员积极参与提名，初评委员会经过材料审阅、专业组评审、投票等程序，从85位有效被提名人中产生了进入终评的有效候选人27位。

2017年12月，第四届树兰医学奖终评会议在杭州顺利举行，委员会由十一届全国人大常委会副委员长桑国卫院士担任主席，领衔15位院士以及中华医学会领导，评选出2位树兰医学奖获奖者、9位树兰医学青年奖获奖者。