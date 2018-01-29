外科手术切除目前仍然是结直肠癌最主要的治疗手段，分为传统的开腹手术和腹腔镜手术。

腹腔镜手术是怎么做的呢？

首先用穿刺器在脐部打一个10毫米的孔，然后再通过穿刺器放一个带有摄像装置和光源的镜头，可以把局部照亮。再通过腹腔镜下自动的缝合切割器在肿瘤的远近端一定范围之内把肠管截掉，再清扫根部的淋巴结，这样就相当于完成了肿瘤在腹腔镜下的切除。然后在患者的下腹部或者比较隐蔽的地方开一个小口，把肿瘤从大概五公分的小口里面拿出来。关上腹壁的小切口后，在腹腔镜下完成肠管的吻合。手术完成后，切口瘢痕很小。

腹腔镜结直肠癌手术与传统开腹手术有诸多优点，如：切口小、术中出血少、术后胃肠功能恢复快，住院时间短等，并且术后短期和长期的疗效均与开腹手术相仿甚至更好，因此结直肠癌的腹腔镜治疗是必然的发展方向。

是不是所有患者都可以做腹腔镜手术呢？

当然不是，如果单纯从技术角度考虑，腹腔镜结肠癌手术只有相对的禁忌症，没有绝对的禁忌症，一般结肠癌如果能做开腹手术，那么腹腔镜手术也可以做，但是有些情况如肿瘤大、侵犯临近脏器、肠梗阻、肠穿孔，可能操作起来会非常困难或者说风险很高，做腹腔镜手术时是需要慎重的。

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(责编：王亚微、赵娟)