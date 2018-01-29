低温雨雪天气重点防范呼吸道传染病和心脑血管意外

昨日，长沙市疾控中心发布低温雨雪天气健康提醒，提醒市民注意防寒保暖，幼儿、老年人和慢性病患者应尽量减少外出，户外出行穿戴足够的防寒衣物，重点防范呼吸道传染病和心脑血管意外。

呼吸道传染病（关注指数★★★★☆）：近期，流感、流行性腮腺炎等呼吸道疾病高发，市民要保持良好的个人及环境卫生，勤洗手，使用肥皂或洗手液并用流动水洗手，不用污浊的毛巾擦手。打喷嚏或咳嗽时应用手帕或纸巾掩住口鼻，避免飞沫传染他人。每天开窗通风数次，保持室内空气新鲜。均衡饮食、多饮水、适量运动、充足休息，避免过度疲劳。尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所。出现发热、咳嗽等不适症状时，及时就医。流感、流行性腮腺炎均有疫苗可预防，可前往各正规预防接种门诊接种相关疫苗。

心脑血管意外（关注指数★★★☆☆）：高血压、冠心病等患者血管功能下降，冷空气刺激使血管收缩，血压升高，可能加重病情或引起其他疾病，要特别注意保暖，避免心脑血管意外。饮食上要清淡，合理膳食，不要盲目进补。生活规律，不吸烟饮酒，保证充足睡眠，避免情绪激动。低温天气合理安排户外晨练，出门不要过早，时间不宜过长，运动量不宜过大。慢性病患者应遵从医嘱，按时服药，定期复查。如出现一过性蒙黑、哈欠连天、突然眩晕或头痛、嗜睡等症状，需引起高度警觉，第一时间就医。（记者 彭放 通讯员 赵锦）