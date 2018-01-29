曾经听人很不解地说，一个人感冒了，好好地住进医院去，却去世了。感冒真会要命吗？

感冒是急性上呼吸道感染的简称，指自鼻腔至喉部之间的急性炎症的总称，是最常见的感染性疾病，也是常见的自限性疾病。90%左右的感冒是由于病毒感染引起的，细菌感染常继发于病毒感染之后。四季、任何年龄均可发病，通过飞沫或经污染的用具进行传播。若无并发症或者合并其他疾病预后良好，一般5~7天痊愈。如果是病毒感染，白细胞计数多正常或偏低，淋巴细胞比例升高；如果是细菌感染，白细胞计数常增多，中性粒细胞增多。

感冒可以表现为鼻咽部不适，咽痛、头痛、流涕、关节肌肉酸痛，可有畏寒、发热，流泪、味觉减退等，感冒虽然有自限性，但可以继发中耳炎、喉炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎，少数人可并发病毒性心肌炎、脑炎、肾炎、风湿热等。

身体好、抵抗力强的人，感冒后一般情况下多休息、多饮水，数天后自愈。部分人流涕、头痛、发热需要解热镇痛对症治疗，单纯病毒感染无须使用抗菌药物，有白细胞计数升高等细菌感染证据时，可酌情使用抗菌药。感冒虽然有自限性，但有并发症时需要及时就医。感冒后感到心悸气短一定要注意有无心肌炎，要避免剧烈运动。如果出现严重的并发症，如继发喉炎、肺炎、病毒性心肌炎、脑炎，或者原来有心肺疾病时就有可能危及生命。需要住院的感冒已经不是普通意义上的感冒，心肌炎可能在短时间引发心律失常、心功能衰竭导致死亡。感冒诱发的急性喉炎也有造成窒息的可能。

感冒是个怪兽，遇强则弱，遇弱则强，有的人感冒了云淡风轻地就过去了，但对有的人可能就是一道难关。所以感冒不可轻视，平日规律生活，合理膳食，多做户外运动，可以增强抵抗力。对于有心、肾、脑、肺等器质性疾病的人和老年人，要格外注意预防感冒。（魏翠荣）