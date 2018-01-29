流感来袭，留心甲状腺“感冒”

张女士身体素质很好，平常有个头疼脑热的，扛一扛就扛过去了。不过，半个多月前的这次“感冒”有点非同寻常，本来吃点药都快好了，不料前几天症状再次反复，持续发烧、嗓子痛。到附近社区诊所就诊，医生说是“上呼吸道感染”，用了几天药，一点也不见效，并且还老是感觉心慌、出汗、全身乏力。于是，张女士转到一家大医院就诊，经过检查，最终确诊为亚急性甲状腺炎（以下简称“亚甲炎”），重新调整治疗方案后，症状很快得到控制。

“亚甲炎”究竟是咋回事

“亚甲炎”是一种由病毒感染所诱发的甲状腺变态反应性炎症，常常于流感或感冒后1～2周发病。本病多见于30～50岁的女性，女性患者为男性患者的5～10倍。冬春季是流感的高发期，根据流行病学调查，流感过后，“亚甲炎”患者也随之明显增多。

“亚甲炎”起病较急，最典型的表现是发烧、甲状腺部位明显肿痛、不敢触摸，疼痛剧烈时可沿颈部放射至咽喉、下颌及耳部，另外，患者还往往伴有甲状腺功能异常。典型的患者其病情演变通常要经历“甲亢期”、“甲减期”、“恢复期”三个阶段，分述如下。

甲亢期：即病程早期，患者有怕热、多汗、心悸、焦虑、震颤等甲状腺功能亢进（甲亢）表现；甲状腺功能化验甲状腺激素（T3、T4）水平增高、促甲状腺激素（TSH）水平降低；甲状腺摄碘率降低（24小时＜2%）。这种血清甲状腺激素水平与甲状腺摄碘率“背离”的现象是“亚甲炎”有别于其他甲状腺疾病的一个重要特征，原因是甲状腺滤泡遭受炎症破坏，它所储存的甲状腺激素大量释放入血导致“一过性甲亢”。另外，在病程早期，患者血沉（ESR）往往显著增快（通常大于50mm/L），白细胞正常或减少，这点有别于细菌感染。

甲减期：患者此阶段可有畏寒、便秘、虚肿、倦怠、嗜睡等甲状腺功能减退（甲减）表现，血清T3、T4降低，TSH升高。原因是此期患者甲状腺内储存的甲状腺激素已被大量消耗，而此时甲状腺滤泡细胞尚未完全修复，摄取碘以及合成甲状腺激素的能力不足，因而导致“甲减”。

恢复期：此期甲状腺滤泡细胞已完全修复，患者血沉（ESR）、甲状腺摄碘率以及甲状腺激素水平（T3、T4、TSH）完全恢复正常，自觉症状全部消失。

“亚甲炎”如何诊断与鉴别

本病诊断并不困难，关键是能否想到。临床上，如果病人出现发烧、甲状腺部位肿痛，同时伴有多汗、心悸、情绪改变等甲亢表现，结合近期曾有感冒病史，则应高度怀疑“亚甲炎”。通过进一步检查，若血清T3、T4升高，而甲状腺摄碘率降低，血沉显著增快，则可确诊本病。

本病临床表现多样，极易被误诊，应注意与下列疾病鉴别。

一、感冒、咽喉炎。

由于甲状腺与咽喉位置相邻，两者疼痛的部位都是在颈部，若不仔细检查咽喉并做甲状腺触诊，很容易将甲状腺疼痛误认为是“咽炎疼痛”，而将本病误诊为感冒、咽喉炎。因此，一定要仔细查体并加以鉴别。

二、甲状腺功能亢进症。

“亚甲炎”病人因有心悸、多汗、多食善饥以及甲状腺肿大等甲亢的症状及体征，甲状腺功能检查T3、T4升高， TSH降低，常被误诊为甲状腺功能亢进症。但甲状腺功能亢进症病人T3、T4及甲状腺摄碘率均高，而“亚甲炎”患者的甲状腺摄碘率是明显降低的，TgAb（甲状腺蛋白抗体）、TPOAb（抗甲状腺过氧化物酶抗体）阴性，可资鉴别。

三、急性化脓性甲状腺炎。

还有的“亚甲炎”病人因发烧、甲状腺明显肿痛被误诊为急性化脓性甲状腺炎，但后者甲状腺摄碘率正常，白细胞显著增高，抗菌药用药有效，可资鉴别。

如何治疗“亚甲炎”

“亚甲炎”是病毒感染后引起的变态反应性炎症而非细菌感染，因此抗菌药治疗无效。本病以缓解症状、对症治疗为主。轻症患者治疗应首选解热镇痛剂（如吲哚美辛、阿司匹林等）,重症患者可短期服用糖皮质激素（如泼尼松），它可减轻炎症反应，使发热及甲状腺肿痛得以迅速缓解。

因本病的甲亢症状呈一过性而且程度较轻，故一般不主张服用抗甲状腺药物（如他巴唑等），更不能用放射性同位素碘-131或手术治疗，否则可能导致永久性甲状腺功能减退。对病程早期心悸明显的病人，可以口服普萘洛尔对症处理；病程后期出现“甲减”症状者，应酌情补充甲状腺素，直至甲状腺功能恢复正常为止。

本病具有自限性，除少数（小于10%）最终发展为永久性甲状腺功能减退外，绝大多数患者都可以自行康复，故预后良好，但容易复发。（王建华）