北京顺义区61名食药安全监察员上岗

近日，北京市顺义区61名新招聘的食品药品安全监察员正式上岗。这是顺义区为巩固北京市食品安全示范区创建效果，弥补监管人力资源不足短板的一项举措。

此次招聘的61名食药安全监察员由第三方人才市场通过网上报名、现场资格审核、笔试、面试等环节层层选拔，最终从340名报名者中选拔产生。监察员在通过统一培训合格后扩充到监管执法和检验检测一线。

1月8日~12日，顺义区食品药品监管局各业务科室分别为监察员开展岗前培训，促使其尽快掌握专业知识，提升业务能力。培训后对监察员进行考核，合格者发放食品药品安全监察员证，在今后的工作中持证上岗。

培训结业会上，北京市食品药品监管局副巡视员，顺义区局党组书记、局长陈福刚对监察员提出“八字”要求：学习，遵纪，实干，团结。监察员们纷纷表示，会在新的工作岗位奉公守法、爱岗敬业、履职尽责、清正廉洁，做服务百姓的贴心人。（谢秋波）