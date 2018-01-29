杭州：捐髓献血者可获居住证加分

《杭州市居住证积分管理办法（试行）》于今年元旦起正式实施。该市将捐献骨髓、无偿献血纳入杭州市积分管理指标体系，成功捐献骨髓可获80分的加分，无偿献血量也可累计计分，最高可获10分的加分。

据浙江省杭州市公安局统计，截至2017年12月25日，杭州市登记在册的流动人口有616万人。申请落户、办理孩子入学、申请城市公共租赁房屋等是常年在杭居住、经商、工作和生活的外来人员普遍关心的事项。居住证积分是通过设置积分管理指标体系，将《居住证》持有人的个人情况和实际贡献转化为相应的分值。相关部门或地区可根据公共服务资源及申请人积分情况，公平、有序地提供公共服务或积分落户。

杭州市居住证积分管理指标体系由基础分指标、加分指标、减分指标和一票否决指标组成。在加分指标中，包括申请人获得的奖项荣誉、社会服务、投资纳税、科技创新四项指标，其中社会服务的4个具体指标中就有3项与医疗卫生相关，明确了加入中华骨髓库存并配对成功进行捐献骨髓（造血干细胞），可加分80分；在本市参加无偿献血，累计达200毫升起计1分，每增加100毫升加0.5分，最高分为10分；参加志愿者服务的（包括在医院当志愿者），每20小时计2分，最高分为10分。（特约记者詹雅）