关口前移给因病致贫打上“预防针”

在提高医疗保障水平和基层医疗卫生机构的医疗服务能力的基础上，如何将关口前移，避免因病致贫、因病返贫的出现，是榆林市一直在思考的问题。榆林市委书记戴征社介绍，该市在加强防病能力建设、医疗人才建设、医疗资源可及性等方面，精准发力，构筑了防止因病致贫和因病返贫的强大网络。

让贫困群众少得病

党的十九大报告提出，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。因此，健康扶贫是医疗卫生事业的一项长期任务。榆林市卫生计生局党组书记、局长惠德存介绍，贫困地区患病人群中，地方病、传染病、慢性病占有相当比重，因此预防胜于治疗。对此，榆林市用健康扶贫统领卫生计生工作，注重防治结合，联防联控，群防群控，关口前移，全面推进疾病预防控制“八大行动”，在预防上狠下功夫，构建“政府主导、卫计牵头、部门配合、群众参与”的工作格局。

惠德存介绍，为了推进针对贫困地区和贫困人口的疾病防控和健康教育工作，该市定期开展健康教育咨询服务，向贫困人口宣传卫生保健常识；举办保健防病知识讲座，播放健康教育宣传片，强化环境卫生综合治理；制订了结核病、布氏病、艾滋病等“一病一策”专病专防实施方案，有效防控地方病、传染病的蔓延与扩散。

此外，按照“保基本、强基层、建机制”的原则，榆林市在提高医疗保障水平的同时，紧抓医改“牛鼻子”，严格控制医疗费用，全面取消“以药补医”，降低医疗成本。一方面通过推进临床路径管理，要求优先选择报销目录内的诊疗项目和优质低价的药品耗材；另一方面落实和推行单病种定额收费和定额支付，提高医疗机构控制医疗费用的主动性、积极性。同时，积极探索带量采购、量价挂钩，规范购销行为来降低药品、耗材成本，切实降低贫困患者的经济负担，为实施“健康榆林”、“健康陕西”、“健康中国”战略和2020年全面建成小康社会筑牢坚实的健康保障，在奔小康的路上，不让一个贫困群众掉队。

加强人才队伍建设

实施精准扶贫，人才队伍建设是至关重要的一环。为此，榆林市实施了“十百千”和特岗订单定向工程，强化人才队伍建设。惠德存介绍，市县以“高精尖缺”为导向，计划“十三五”期间，面向国内、外引进10名以上领军人才（团队），面向省内、外引进100名高层次青年技术骨干，面向市内、外围县区两级医疗卫生机构培养招聘本科以上专业技术人才1000名。为了实现上述目标，该市出台政策明确，凡培养引进的领军人才入选国家“千人、万人计划”和省“百人、特支计划”的，分别给予用人单位50万元和30万元的奖励。

在乡镇层面，榆林市规定，“以留得住、用得上，本土化、专业化”为导向，积极实施全科医生特设岗位、农村订单定向招聘和定向医学生招聘计划，每年招聘大专以上医疗、公卫、医技专业编制内人员420人；村卫生室从2016年起，每年招录医疗或公共卫生专业大（中）专以上、应（往）届毕业生1000名，按照“县招乡管村用”原则充实乡村医生队伍，并以协管员的身份列入财政供养人员。

上述政策取得了成效。截至2017年年底，全市共引进领军人才5名，引进培养高层次专业技术青年骨干38名，招聘特岗、订单定向及“万名大学生”856名，为乡镇医院招聘大专及以上医学专业毕业生525名，为村卫生室招聘乡村医生和协管员1200名。

除了从外面引进人才，该市还注重对现有人才的培养，实施了人才培养工程，全面提升医技人员服务能力。惠德存介绍，市委、市政府将榆林市职业卫生学校改制为榆林市卫生计生干部培训中心，并依托市级培训中心、全科医生培训和住院医生规范化培训基地，实施专业技术人员、高层次人才、急需紧缺人才定岗定向培养计划。截至目前，全市共培养专业技术人才720名；选派高层次人才到国家知名医学院校进行研修64名；免费培养农村订单定向医学生30名，先后有4000多名医疗技术人员参加了全科专业规范化、助理全科医生、全科医生转岗以及中医住院医师、西学中人才和农村在职在岗中医等各类培训，全市各级医疗卫生技术人员的服务能力得到明显提升。

将优质资源送抵“最后一公里”

惠德存介绍，为了继续强化对基层医疗技术的对口帮扶工作，榆林市创新性地成立了市县乡三级健康扶贫流动医疗队，将先进的医疗技术和优质的服务资源送抵“最后一公里”。

其中，市级依托“医疗专家工作站”，吸纳省市及省际对口支援专家，组建了两支、每支由8名专家组成的健康扶贫医疗队，实行“市帮县”。医疗队每两周1次、每次两天，进驻县级医院重点开展门诊患者接诊、专科病和疑难病症诊治，集中施行大中型手术，开展专题讲座、新技术培训、疑难病例和死亡病例讨论，并对医院管理提出合理化建议，协助医院推进重点科室建设。

县级医院依托流动医疗服务车，吸纳省市对口支援专家和县级医疗及公卫专家，组成流动医疗服务队，实行县镇一体“县帮镇”。服务队每周一次、每次两天，轮回辖区各乡镇，重点帮扶乡镇医院实施“八大行动计划”、开展巡回义诊、门诊患者接诊、慢性病指导、上下转诊等医疗和基本公共卫生服务。

乡镇级卫生院依托签约服务团队，吸纳对口帮扶县级医院专家和本院全科医生及“县招镇管村用”协管员，组成流动医疗和基本公共卫生服务团队，实行“镇帮村”。服务团队重点推进村医能力建设，提升村级服务水平。

上述的努力已经见到成效。据统计，2017年，榆林市市域就诊率达93.5%，县域就诊率达88.6%，与“十二五”末相比，分别提高了11%和18%。（记者 吴刚）