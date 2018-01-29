辽宁：今年至少健康脱贫5万人

“2018年，全省健康脱贫5万人，重病住院补偿不低于90%。”这是记者近日从辽宁省扶贫开发工作会议上获得的信息。

椐辽宁省卫生计生委副主任陈金玉介绍，2017年，该省通过摸清因病致贫底数，搭建动态信息系统，实施系列健康扶贫工程，健康扶贫工作显现成效。农村贫困人口大病集中救治32290人；贫困人群慢性病人签约服务97842人，覆盖面达100%；精准扶贫对象新农合补偿27918万元、医疗救助2702万元。现已累计脱贫8.3万人。

该省明确，全力做好2018年健康扶贫工作，至少再健康脱贫5万人。卫生计生项目资金、政策措施和人才培养工作向贫困县倾斜，瞄准精准扶贫对象，围绕贫困人口基本医疗保障，健全完善扶贫相关政策。调整新农合对贫困人口的医疗补偿政策，对精准扶贫对象在县、乡、村级医疗机构使用国家基本药物全额补偿等方面进一步加大新农合保障能力。到2018年年底，大病集中救治覆盖建档立卡各类农村贫困人口，并逐步扩大集中救治病种，计划完成大病集中救治1.5万人。为每个建档立卡贫困人口配备一个家庭医生团队，签约服务管理要达到100%，持续提高签约服务质量。对患有重病的贫困人口制定兜底性精准支付政策，重病住院补偿比由不低于80%提升至不低于90%。（记者阎红 通讯员车晨菲）