医生提醒：极寒天气谨防冻伤

近日，吉林省长春市迎来了零下３０摄氏度的极寒天气。记者在长春市多家医院了解到，因冻伤到医院治疗和住院的患者人数明显增加。医生提醒，极寒天气应注意手、脚、耳朵等末梢冻伤，患有糖尿病的人群更应格外注意。

长春市的谢先生近日因脚部冻伤住进了吉林大学第一医院烧伤外科。谢先生告诉记者，当天，室外零下２５摄氏度，他在室外呆了近５个小时，但他并未感到脚部很冷。回到家后，他才发现脚部红肿得厉害，不一会儿就出现了许多水泡。记者了解到，谢先生被冻伤的原因正是由于他患有糖尿病。

据吉林大学第一医院烧伤外科主任于家傲介绍，由于糖尿病患者末梢神经反应下降，对外界反应不敏感，长时间在低温的户外活动极易引起冻伤，应高度警惕。

“今年的极寒天气导致收治的冻伤患者比同期人数增加了一倍以上，同时重症的患者数量在继续增加。”于家傲说。

据了解，导致冻伤的原因大致分为三种，一是患有精神障碍类疾病的人群，走失后在室外过夜被冻伤；二是酗酒后神志不清的人倒在路边被冻伤；三是有些人在冰雪中嬉戏时不注意保暖被冻伤。轻度冻伤相对容易诊治，患者不需要住院，而重度冻伤可能需要截肢，甚至危及生命。

此外，民间流传一种用雪搓冻伤部位的土办法以缓解冻伤，但医生表示方法并不科学。发生冻伤后应立即寻找保暖衣物裹住冻伤部位，千万不能擅自寻找热源缓解伤势，应第一时间前往附近医院就诊。

医生提示，避免冻伤，预防胜于救治。尤其应注意大风天，因为除了低温，风力的增强也会加速冻伤发生。在极寒天气外出时应尽量保护好手、脚、肢体、耳朵等容易发生冻伤的部位。（记者赵丹丹）