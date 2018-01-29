辽宁：9类贫困病患可“先诊疗、后付费”

辽宁省卫计委近日宣布，罹患食管癌、胃癌、结肠癌等9类大病的贫困病患，就诊过程中可“先诊疗、后付费”，以减轻贫困病患经济负担。

据介绍，此番“先诊疗、后付费”的优惠范围，涵盖食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、终末期肾病、儿童先天性心脏房间隔缺损、儿童先天性心脏室间隔缺损、儿童急性淋巴细胞白血病、儿童急性早幼粒细胞白血病9种疾病。上述9种大病全部实行单病种付费管理，辽宁全省统一定额标准和倾斜报销政策。

辽宁省卫计委表示，罹患这9类大病的贫困患者，全部实行“一人一卡”动态管理，就诊过程享受“先诊疗、后付费”的优惠政策，住院时不需缴纳任何费用、不催欠费，建档立卡大病患者实行医疗费用“一站式”结报。患者在出院结算时，由定点医院通过信息系统计算出各项补偿政策综合叠加报销金额，再由医院统一进行垫付，患者只需缴清报销后个人所承担费用即可。同时，对承担自付费用仍有困难的部分大病贫困患者，各定点医院还给予适当减免，最大程度减轻救治对象经济负担。

此外，辽宁省卫计委还联合辽宁省扶贫办，利用2018年初冬季农闲和外出人员春节返乡时机，将组织县、乡、村三级医疗卫生计生服务人员深入困难家庭，以因病致贫返贫贫困户和患有大病贫困人口为重点，对农村贫困人口大病专项救治对象100%建档立卡，为贫困人口脱贫提供强有力的健康保障。（记者彭卓）