去年北京累计节省医药费用67亿元

北京医改取得了显著成效。1月28日，北京市卫计委主任雷海潮在做客“市民对话一把手”时透露，北京新一轮医改以来，共有3700多所医疗机构全部取消药品加成，药品实行“平价进、平价出”，2017年累计节省医药费用67亿元，而今年预计通过药品阳光采购还将节省39亿元。

雷海潮介绍，2017年4月，北京市卫计委与中央在京单位组成了医药分开综合改革协调小组，共同推进北京地区的医药分开综合改革工作。经过9个多月的努力，北京的3700多所医疗机构药品全部取消药品加成。随着医改的持续推进，北京的分级诊疗改革也在不断深入。雷海潮表示，过去连续20年来，北京二三级医院的门诊量和住院量都在大幅增长，每年大概增长10%以上，而社区卫生服务却停滞不前，甚至出现下降。2017年，通过医改，市民开始更多地选择到基层医院看病。

据统计，北京市医院门诊量三级医院下降11.7%，二级医院下降2.3%，一级医院和基层医疗卫生机构增长16.4%。医事服务费的设立，也为医院带来患者的自然分流。普通门诊号，三级医院需要50元，而一级医院仅为20元，前者自付10元，后者仅1元，通过价格引导、报销引导，医事服务费改善了医疗机构补偿状况，也促进了分级诊疗制度建设。而北京市卫计委此前公布的数据进一步显示，本轮医改之后8个月，门急诊就诊挂号方面，副主任医师下降了12%，主任医师下降了22.9%，知名专家下降了12.6%，这意味着挂专家号难度得到缓解。

此外，全市参与医改的医疗机构都将在“北京市药品阳光采购平台”进行药品采购。社区与大医院在可采购品种上实现了统一，社区能够采购到大医院的所有药品。医疗机构药品采购品种、采购价格、采购数量和药品调整变化情况都在药品阳光采购平台公开，确保各环节在阳光下运行，公众在平台上也可以进行查询。

而针对今年政府工作报告中提出的“规范调整第二批医疗服务价格”，市卫计委相关负责人介绍，今年北京将启动手术、检验、病理、康复等第二批医疗服务价格规范研究测算工作，做好政策和工具储备，并推进基本医疗保障制度支付方式改革。 （记者 蒋梦惟 实习记者 于新怡）