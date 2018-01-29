北京市养老投入每年增长10%

北京市民政局局长李万钧昨天表示，截至目前，本市已为常住老年人制发北京通-养老助残卡253万张。

据介绍，去年本市民政惠民举措成绩明显，全市共建设街乡镇养老照料中心252个，社区养老服务驿站380家，全市215家公办养老机构中已有112家实现了公办民营，占46%。同时，去年本市为常住老年人制发北京通-养老助残卡253万张，全市老年人享受免费公交约3.4亿次。本市还完成4519户困难家庭适老化改造。全市低保对象72725户120462人，低收入家庭3907户8883人，城乡特困人员5377户5481人，累计投入资金14.28亿元。

李万钧表示，北京老龄化程度严重。数据显示，本市60岁以上老人已有300多万人，到2020年，北京老年人将占户籍人口四分之一，位居全国第二。为应对老龄化带来的挑战，本市投入了大量工作。在老龄事业投入上，本市已连续五年每年保持增长10%，去年仅市财政投入就达12亿元。

对于有网友质疑，老年人持北京通卡乘公交会不会和乘车高峰形成矛盾的问题，大数据监测表明，老年人免费乘车未影响城市交通。李万钧解释说，目前各类民生福利工作都有严谨的大数据研究支撑。目前，根据对已发放的250多万张养老助残卡进行数据统计显示，真正每天刷卡乘车的老年人不到50万人。这部分老年人的乘车路线主要跟公园、超市等目的地联系在一起。而且，大数据也对老年人乘车时间进行了分析，老年人持卡乘车的高峰为上午9时30分至10时30分，晚上没有明显高峰，和上班族乘车时间完全错峰。

去年，全市共有2032个社区通过社区议事厅协商议事，16个区的25个街道开展社区协商与街道协商联动机制的试点工作。社区居民议事厅在市民的日常生活中发挥着越来越重要的作用。东城区史家社区居委会主任赵博言表示，现在社区的居民议事厅早就成了大伙儿的“胡同茶馆”，每当社区有事，就会通过微信、信息栏等渠道邀请大家来“茶馆”议事，大家坐在一起直接沟通，节省了大量中间环节，问题可以快速有效地解决。

李万钧表示，截至目前，本市城市社区的所有居委会已全部覆盖建设“社区议事厅”。现在的议事厅议事范围不断扩大，如社区电梯、治安、环境秩序等问题都包括在内。去年，本市开展疏解整治促提升工作，社区腾退出的房间干什么，很多居民也提供了不少建议。社区搭建平台之后，把大家的意愿收集起来反馈给政府，由政府依据职能来帮助社区落实，实现了政府治理跟社区自治的有机结合。（记者 金可）