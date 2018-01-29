春运将至谨防流感传播 中西医防控皆有招

来势汹汹的流感终于有了渐弱趋势。北京市疾控中心1月23日公布的最新监测数据显示，流感病例和集中发热疫情持续下降。但春运将至，人群流动大幅增加，人们常在车站、车厢等人流密集、不通风处，同时近期气候寒冷干燥，流感传播风险仍然不小，防护意识不能放松。近日，记者来到北京朝阳医院和北京中医医院，实地探访门诊流感情况，并从中医和西医两个角度请医生给出科学防护建议。

有基础病患者尤需注意预防流感

上午9点30分，北京朝阳医院发热门诊挤满了戴口罩的人群。在我国北方，通常每年的11月到次年的3月底为流感高发季，然而本次流感疫情尤为“猛烈”。朝阳医院发热门诊近一段时间来的就诊量超过了500人次/天，最高峰达到了553人次/天，约有七成左右发热患者是流感。而在其他年份的流感季，发热门诊日均就诊人数在300人上下。中国疾控中心的数据也显示，今冬流感活动强度和患病人数均高于近年同期水平。

虽然近期流感流感疫情下降，但春运将至，人群密集等因素会增加流感等呼吸道疾病的传播风险，应注意个人卫生和防护，必要时佩戴口罩。

北京朝阳医院发热门诊

北京朝阳医院感染科副主任医师宋淑璠刚刚接诊了一位发热的重症患者，是一位患有骨髓瘤的67岁老人，已经发热两天了。“现在看初步的检查结果是感染了流感病毒，是否合并了细菌还需要进一步确认。老人家刚刚做完化疗，抵抗力比较差，情况挺严重的。”宋淑璠拿着化验结果忧心忡忡地说。

进入流感高发季以来，发热门诊工作量大增，基本每天都处于加班状态，尤其是重症患者增多。据宋淑璠介绍，流感引发肺炎，进而合并呼吸衰竭、心肌炎的重症患者比较多，有心血管病、糖尿病等基础疾病的老年人一旦患有流感，容易出现并发症，这类患者要尤为注意防护。

北京朝阳医院感染科副主任医师宋淑璠

对于有基础病的老人，预防流感的最好方式是在每年的九十月份，即流感季来临前接种流感疫苗。“从门诊的情况来看，人们对疫苗的了解普遍较少，而且存在很多误区。”宋淑璠说，很多学校会组织学生统一打流感疫苗，但同样是流感高危人群的老人，对流感疫苗却知之甚少，也不知去哪里打，应该进一步加大对流感疫苗的宣传力度。

那是不是打了流感疫苗，就“万事大吉”了呢？并不是这样。接种流感疫苗之后，约2周左右才会产生保护性抗体。如果在注射疫苗后就感染了流感病毒，此时体内尚未产生足够的抗体，仍有可能患流感。同时，流感病毒有许多变异种类，每年流行的病毒有所不同，一般都会覆盖新型H1N1、H3N2及乙型。每年世卫组织都会通过对流感的监测，发布预测流感病毒类型的疫苗方案，但如果预测有偏差，人们仍然有可能“中招”。

戴好口罩防护 注意避免交叉感染

除了流感合并重症病人较多以外，反复感冒也是今冬流感季的一大特点。北京朝阳医院感染科李冉表示，流感病毒分不同的亚型，每一流感季会有一到两种亚型的病毒流行，感染了一种病毒痊愈后，会对该种病毒产生抗体，具有一定免疫力，短期内一般不会再患该种病毒的流感。但这次流感流行季的流感病毒比较复杂，有甲型H1N1、H3N2，乙型BV、BY等多种病毒同时流行，不同亚型间并没有交叉免疫力，病毒变异后，人群重新易感而反复发病。

北京朝阳医院感染科主治医师李冉

在李冉的诊室，一位女士患者被确认为感染了甲型流感病毒，与前几天来就诊的家人感染了同一型病毒。“这就是没做好防护、被家人感染的典型案例。”李冉说，流感病毒传染性很强，可通过空气飞沫传播，直接接触患者或者与受病毒污染的物品接触，也有被传染的可能

那么，是不是见到流感状的病人就应该躲得远远的？也未必。李冉提示，流感在病中的1—7天都有传染性，病初的2—3天病毒传播能力最强，病人退烧之后的传染性会降低很多，但如果仍然咳嗽、打喷嚏、流鼻涕，还是要戴口罩隔离，不但是为了保护他人不受感染，也是避免自身交叉感染。

测试流感病毒的试纸

“预防流感最重要的还是要注意少去人群密集地，戴口罩防护，流鼻涕、打喷嚏要注意更换口罩，勤洗手，多开窗通风等。其实这些常识很多人都知道，只是日常中没有认真做到。”李冉提醒。

中医退热起效快 调节身体内因对抗流感

在一些人印象里，中医是个“慢郎中”，实际上，中医在解决发热等急症上见效很快。同日下午，记者来到北京中医医院急诊科，主任姚卫海表示，这次的流感季，多数患者起病后发热迅速，高烧难退，还有反复发热，在疾病后期咳嗽迁延等症状，急诊接诊的流感患者中，合并了基础疾病的老年人占有很大比例。针对本次流感流行季的发病特点，急诊科制备了散寒解热汤，提前煎好装袋，给急诊发热病人服用，对流感引起的发热恶寒、头身疼痛、心烦口渴、咳嗽咽痛等辨证属于外寒内热者效果明显。

“中医治疗流感的一大优势在于缓解症状比较快，如高热、周身乏力、食欲减退，以及伴随的咳嗽、腹胀等，中医都能很好地解决。”姚卫海说。

冬天人们穿衣厚重运动减少，尤其北方室内有暖气，较为干燥，饮食上又多食火锅等油腻、辛辣食物，体内容易形成燥热。“体内有积滞、食邪存在，外寒就容易入侵。因此，预防流感最好的方式就是注意日常饮食、起居，保持身体平和，才能抵挡外邪。”姚卫海表示，中医思维是整体辩证，着眼点在于病人身体本身，通过调节身体增强抗病能力，缓解症状，而不仅仅是针对病毒。

儿童流感发病高 小儿推拿可有效退热缩短病程

儿童是流感的高危人群，在今冬流感高发季儿科就诊人数“爆满”。北京中医医院儿科主任李敏表示，儿童体质较弱，更易受到流感侵袭。“冬季原本就是呼吸道疾病高发季，除了流感外，还有普通感冒、支气管炎、肺炎等。从门诊情况来看，今年发热、流感的患儿确实比往年要多一些。今冬的流感情况属正常范围内，流感发病是有一定的波动规律的，每隔几年就有一个高发期，今冬恰好赶上流感高发。”李敏说，按照以往经验来看，流感一般到1月底势头减弱，同时学生放假放，交叉感染的机会减少，患病情况逐渐好转。

北京中医医院儿科门诊

中医理论认为，孩子的脏腑娇嫩，脾胃消化功能也较弱。 李敏表示，现在的生活水平好，很多家长都会给孩子喂过多的高热量食物，造成孩子饮食积滞，进而生内热，更加容易招致病毒，导致很多流感患儿高烧不退，还常伴有恶心、腹痛、呕吐或腹泻等症状。因此，除了服用清热解表的药物外，还要调节身体内因，激发免疫力，祛邪外出。

李敏表示，中医治病的方法多种多样，包括内服药物以及外治法，除了最为常见的汤药之外，推拿也是常用于儿科的外治疗法，可以快速、有效地缓解小儿发热。

推拿与药物结合进行治疗，不仅孩子的症状能够得到很快缓解，而且身体恢复得也更快，既缩短了用药的时间也减少了用药剂量，相当于“少吃药”，降低了药物可能给孩子带来的副作用，这也是称小儿推拿为一种“绿色治疗”的原因。

儿科主治医师刘丰给患儿推拿按摩

据介绍，针对发热的孩子，首先要根据孩子的当下症状、舌脉象来辨证是风寒、风热还是兼具积食引发的，再有针对性地选择穴位、采用相应的推拿手法和力度。推拿按摩能退热的原理在于，可以帮助机体发汗，祛邪外出，缓解症状。同时推拿还能帮助清内热，调理肠胃。

“很多孩子发热除了外感病毒外，往往伴有肠胃积滞、消化不良，推拿能有效缓解肠胃不适。”李敏表示，推拿是一种综合治疗方式，可以清内热、解表邪、消积滞，对缓解症状、缩短病程比较有效。（王坤朔）

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调理脾胃、预防流感代茶饮：

很多人为了预防流感，会提前服用一些清热解毒的药物，例如金银花、板蓝根等，姚卫海认为，清热解毒药物较为寒凉，吃多了易伤脾胃，导致抵抗力更低，因此在没有外邪的情况下，不主张服用清热解毒药。

姚卫海推荐了一款甘淡平和、取材日常、制作简单的代茶饮：将橘子皮、山楂、茶（或大麦茶）用开水冲泡，每日适量饮用，可通畅肠胃。

橘子皮：气味清香，开胃通气；

山楂：健胃消食，活血化瘀；

中药茶剂为一种古老的剂型，是将中药粉碎成粗粉或切割小段、细段，饮用时以沸水冲泡或加水稍稍煎煮后，像饮茶一样服用，以达到防病保健的一种中药剂型。