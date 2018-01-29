北京市卫计委主任雷海潮：天坛医院新院6月开诊

昨日，市卫计委主任雷海潮做客“对话一把手”节目时介绍，2017年4月8日开始，北京市实施医药分开综合改革。与上一年同期相比，三级、二级医院门急诊量分别减少11.7%和2.3%，一级医院及基层医疗卫生机构增加16.4%。一些普通病常见病逐步分流到基层机构，扭转了十多年来基层诊疗量下降或徘徊的局面，大医院人满为患的战时状态得到有效缓解。

●急诊人次

副主任、主任医师门急诊人次分别减少8.6%和23%，患者选择专家看病更加理性，看专家难的问题有了缓解，有限的专家名医资源能更好地服务于危重急难患者，并延长了医患沟通交流时间。改革以来全市医药费用仅增长3%左右，为2000年以来费用增幅的最低期，9个月已累计节省医药费用67亿元。药品阳光采购金额累计461亿元，节省药品费用超38.9亿元，仅药品阳光采购就使得药价整体下降8.5%。全市二三级医院药占比已从前年的43%下降到去年的34.6%。

●长处方药

全市251所社区卫生服务中心实施了“先诊疗、后结算”服务方式，对60岁以上老年人减免医事服务费2000万人次。高血压、糖尿病等慢性病患者可在社区获得105种常用药品，开出2个月药品长处方2.6万余张，减少了患者往返医疗机构的次数，节约了时间。90%以上的患者满意就医状况。

●新院建设

雷海潮透露，天坛医院新院区预计2018年6月底实现正式开诊。同仁医院亦庄院区扩建预计2020年底前建成并投入使用。友谊医院顺义院区预计2021年底前完工。口腔医院整体搬迁至丰台区花乡，力争2018年底前实现开工建设。计划2021年底完工。

北京晨报记者 徐晶晶