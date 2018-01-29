国家食药监总局：去年查处保健品违法案件1.2万余件

日前在国家食药监总局的新闻发布会上，该局特食注册司稽查专员张晋京提醒消费者：“保健食品不是药品、不能代替药品、不能治疗疾病，否则延误病情。”

截至去年底，全国共检查食品、保健食品生产经营单位87万家，查处违法案件1.2万余件，涉案金额3.6亿元，罚没金额1.8亿元，而整治目标主要就是“欺诈和虚假宣传”。食药监总局提醒，春节前是高发期，谨慎参加“知识讲座”“专家报告会”。

实际上，去年初食药监总局就曾发布《2017年食品药品监管总局重点抽检食品生产企业名单的通告》，涉及包括保健食品、特殊膳食食品等在内的28大类共774个企业，数十家保健品“大户”全都被纳入了重点抽检名单中，包括汤臣倍健、北京同仁堂等行业龙头。

保健品到底是什么？其全称为保健（功能）性食品，更多的是食品而非药品，不能直接用于治病，属于营养补充剂的范畴。

相关数据显示，2016~2021年中国保健品销售额将从2600亿元增长到4000亿元。记者留意到，不少药企的主营业务——传统医药受原料价格上涨、医保管控趋严、管理和营销成本增加等因素影响而利润摊薄、业绩下降，去年部分中药上市公司净利润下滑明显，越来越多上市药企开始扎堆掘金保健品，而且新的一年或还会不断加码。

“药品和保健品看似一墙之隔，其实就销售模式、渠道拓展、市场培育等方面来说，彼此千差万别，可以说拓展思路和运营团队都不兼容，所以并非传统药物卖得好，就能轻松赚到保健品的钱。”业内人士认为，保健品营销模式更接近快消品，而对于不少药企来说，还得从头再学。