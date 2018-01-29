桑叶，又一抗流感高手？专家：一些桑叶品种具有广谱抗病毒活性

入冬以来，全国多地进入流感高发期。近日，国家卫计委发布《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》，开出抗流感中药参考处方，桑叶、金银花等成为主要药材。早在2013年禽流感暴发时，国家中药局开出防治H7N9禽流感参考处方后，桑叶作为首位药材，就受到广大市民的追捧。之后每次流感暴发，桑叶相关制品都变得格外畅销。桑叶真的是抗病毒神药吗？1月28日，记者从广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所召开的“桑叶食药功能开发与抗病毒流感技术研讨会”上获悉，一些桑叶品种具有高效的广谱抗病毒活性。

为探索桑叶抗病毒原理，广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所联合暨南大学，首次以抗病毒活性为指导，对桑叶抗病毒物质基础及作用机理进行了系统深入研究。

“我们对20个品种的桑叶进行抗病毒活性筛选，发现桑叶提取物对不同的病毒具有选择性的抗病毒活性，并从中得到了3种具有高效广谱抗病毒活性的单体化合物。”该院党委书记廖森泰研究员说，动物试验结果表明，桑叶提取物对小鼠流感感染的治疗效果明显，可减轻甲型流感小鼠的全身症状，降低肺指数，其在改善肺组织的病理损伤、降低肺内流感病毒载量方面的效果甚至强于临床抗病毒物药利巴韦林。

他表示，实验表明，与药物阿昔洛韦相比，桑叶主要在感染甲流病毒后的前3个小时起作用，而阿昔洛韦则在感染后的前6个小时，这意味着桑叶在流感早期所起作用比药物好，预防效果更强。

桑叶抗病毒的作用机制主要在哪呢？廖森泰说，桑叶有可能同时通过直接抑制病毒复制和调节免疫双重途径而发挥抗病毒的治疗效果：一方面桑叶可能直接抑制流感病毒的复制、增殖；另一方面能激活免疫系统增加清除病毒的能力，同时减轻肺组织的炎性损伤，加速受病毒感染机体的康复，更有效地改善肺组织病变。目前，该院和星群药业有限公司有关的桑叶研究和开发一共获得34个专利。

暨南大学副校长、药学院院长叶文才表示，实验证明，广东凉茶在抗病毒、预防流感方面确实是有效的，其配方中包括桑叶。他建议下一步应在动物体内进行整体的中药复方研究，深入揭示其内在机制，发挥中药抗病毒的作用。（科技日报广州1月28日电）