天冷 心脏病患者饮食有讲究

冬季是心脏病高发期，心脏病患者尤其是术后处于恢复阶段的出院患者，在这个阶段做好饮食护理很重要。

坚持少盐多钾。心脏病患者饮食中盐分摄入过多，容易加重心脏负担，甚至可能引起血管堵塞，导致中风以及脑梗死等情况。通常情况下，心脏病患者的日常摄盐量不宜超过6g。同时要注意，酱油、腌制食物中同样含有大量的钠，比如咸肉、罐头、火腿、加碱发酵食品等，这些高钠食物也要谨慎食用。钾、钙元素对于钠盐的危害有对抗作用，对心血管具有保护作用，且有预防心脏病的效果，心脏病患者平时应注意适当补钾，多吃钾、钙含量高的食物，如大豆、香蕉、柑橘、豆制品等。患有严重心脏病的患者，冬季饮食中应多吃些蘑菇、紫菜、土豆、海带等食物。

冬季预防心脏病应遵循“少糖、少脂、多蔬菜”的饮食原则，少吃胆固醇含量高的食物，如内脏、蛋黄、鱼卵、蟹黄或奶油等。肉类宜选用鱼类及去皮家禽，不要吃禽皮，因为禽皮脂肪含量高。炒菜时，多用含不饱和脂肪酸高的植物油（如豆油、橄榄油），少用含饱和脂肪酸的动物油（如牛油、猪油）。蔬菜、五谷、水果类含维生素和纤维素较多，可以在不升高血脂的情况下供给人所需要的全部热量，因而应多吃点五谷杂粮、蔬菜、水果等。

腊肉、香肠等加工肉制品是人们冬季餐桌上必不可少的美食，但是心脏病患者应注意少吃，如果经常吃这种食品就很容易患心脏病或糖尿病。另外，多吃花生、腰果、杏仁等坚果代替含糖和脂肪食物，威胁生命健康的心脏病发病风险将降低三成。因为坚果含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素、矿物质和其他营养物质，可以降低人体胆固醇。

冬季天冷，火锅非常受欢迎，但心脏病患者要慎吃火锅，尤其忌吃火锅时喝冷饮，因为这非常容易引起急性心肌梗死。吃火锅时尽量少吃难消化和胆固醇高的食物，如肥牛、肥羊、羊尾以及猪脑、肥肠等动物内脏。

值得特别注意的是，暴饮暴食或是饱食都是心脏病患者的大忌，很容易诱发心脏病。建议心脏病患者养成少食多餐的习惯，定时定量是心脏病患者饮食护理的关键。