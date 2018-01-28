需主动服务保障无偿献血

“除B型血外，其余A、O、AB型血都偏少。”浙江省绍兴市中心血站发出血情告示，呼吁市民在做好防寒保暖工作的同时，别让雨雪困住了献血的脚步。“现在的血液库存量，距离到达保障线还有一定距离，在春节前预计每天还需100名志愿者参与到献血当中。”（1月26日《绍兴晚报》）

血液紧张，临床用血难以得到保障，影响的将是患者的治疗，是人命关天的大事。血液紧张，一定程度上来说，不是人们无偿献血的热情不高，而在于血站主动服务的意识还有待提高。

目前来说，人们要参加无偿献血，主要的方式是到血站或者城市街头的献血车上实现。血站这样的设置，主要是因为城市人流量大，献血者多。但是，对于边远地区群众来说，他们要献血，就极为不便，这影响了他们献血的热情。如果献血车能定期开到乡村去，肯定能够增加采血量。事实也是如此，新闻表明，“该市中心血站的献血车开进柯桥区杨汛桥镇，有109位志愿者积极参与了无偿献血”。绍兴市此次血液紧张，与雨雪天气有直接关系。雨雪天气，市民出行不便，血站更应该主动走近无偿献血者，为他们奉献爱心提供便利。

另外，许多人并不是不愿意献血，而是不愿意因为无偿献血而向单位请假。近段时间，笔者就接到血站的电话，问能否前去献血。笔者是愿意的，可是考虑到从单位到血站来来回回需要三四个小时，还得向单位请假，只得作罢。笔者问是否可以周日去，血站却说，周日不接受献血。不知道这是不是普遍情况，但是如果血站能考虑到上班族的不便，对工作时间进行调整，将方便更多爱心人士达成心愿。血站还应做好极端天气的应对工作。每到酷热天气及雨雪天气，就会有血站血液库存告急。从媒体的报道来看，这似乎已经成为惯例。血站是否可以根据天气预报，在极端天气到来之前做好预案，提前做好采血工作。

无偿献血是现代社会文明的体现。作为血站，不能只是呼吁，更应该增强主动服务的意识，为无偿献血者提供便利，不辜负无偿献血者的奉献精神。