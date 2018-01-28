迎冬奥，防伤治病关口要前移

随着韩国平昌冬奥会进入倒计时，北京2022年冬奥会也日益临近，运动医学如何发展才能助力奥运健儿取得更好成绩，在国内引发关注。1月26日，第二届华夏冬季运动损伤论坛在北京大学第三医院延庆医院召开。论坛上，中国体育科学学会运动医学分会主任委员、中国奥委会首席医务官李国平表示，冬奥会运动项目装备多、速度快、场地复杂，运动员出现运动伤病的概率高，推动冬季运动健康知识的社会普及，加强运动损伤医学研究，将防伤治病关口前移，是国内运动医学研究的紧迫工作。

李国平表示，当前国内运动伤病预防研究的工作刚刚起步，伤病预防措施更是稀少。他建议，应当树立正确的预防概念，明确正确的技术动作和全面身体训练可降低受伤风险，强化运动伤病与训练强度、训练方式和个体差异的关系，强调预防胜于治疗的理念，把工作重心向运动伤病预防倾斜。

据了解，北京市延庆区是北京2022年冬奥会的主要赛区之一，高山滑雪、雪车雪橇等重要比赛项目将在此举办。结合运动特点和历史经验的研究指出，届时延庆赛区的运动损伤率会达到12%左右。对此，中国工程院院士、北京大学第三医院院长乔杰表示，北京大学第三医院将充分发挥国家级优质医疗资源的优势，做好冬奥会医疗保障的急先锋，提供全方位的技术支持，加大专业人才的培养，做好冬奥会医疗保障人才储备，向急危患者救治工作、突发事件开通绿色通道，为冬奥会的成功举办起到积极的推动作用。

此次论坛经中国医疗保健国际交流促进会批准，由北京大学第三医院及北京大学第三医院延庆医院承办，中国体育科学学会运动医学分会协办。