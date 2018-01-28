江苏：围绕人才建设做好民生文章

近日，2018年江苏省卫生计生工作会议在南京市召开，“人才”两字成为江苏省卫生计生委党组书记、主任谭颖报告中的热词之一。据悉，2018年，江苏省将启动卫生人才强基工程、高层次人才培养工程等系列人才工程建设，协同多部门联合发力，进一步提升江苏卫生计生工作发展与服务水平。

谭颖指出，针对目前该省乡镇卫生院本专科学历的医生占比不足60%、中高级医生不足30%以及乡村医生短缺、基层发展相对滞后等情况，该省今年将通过实施卫生人才强基工程、提升医联体建设和家庭医生签约服务质量等措施，增强基层服务能力。坚持“以用定招”，扩大农村订单定向医学生免费培养规模。探索实行弹性培养制度，鼓励将全科专业规培对象作为“行业人”管理。今年力争培养1000名全科医生，新增订单定向免费培养医学生1500名。推进基层卫生人员实训基地建设。创新基层编制管理，探索实行卫生人才“县管乡用”，促进形成双向流动机制。建立基层绩效工资总量动态调整机制，加快调整基层医务服务价格，允许基层医疗卫生机构业务收支结余部分进行再分配。做好新一轮基层卫生骨干人才遴选工作，推行骨干人才协议工资制。提高基层中高级岗位比例，组织全科医生出国研修，拓展基层卫生人员职业发展空间。

针对优质医疗资源紧缺、全省专业技术人才高级职称人才占比不高等问题，该省明确提出，要启动高层次人才培养工程，以省级医学杰出人才、重点人才和创新团队带头人为依托，分层次、有重点地培养国内顶尖的医疗卫生人才梯队。要从国外、省外引进一批高端领军型医疗卫生人才，选拔40名左右骨干人才到国内外顶尖医疗机构据悉重点培养。以科教强卫工程为抓手，遴选一批省级医学重点学科和临床重点专科，争取在恶性肿瘤、心脑血管疾病等重大疾病以及呼吸、血液等常见病多发病的防治技术上取得突破。