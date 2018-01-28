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2017年基本养老保险覆盖超9亿人

记者 宋利彩 

2018年01月28日07:56 来源：中国妇女报

1月26日，人力资源和社会保障部召开新闻发布会，人社部发言人卢爱红在发布会上表示，2017年我国基本养老保险覆盖人数超过9亿人，基本医疗保险覆盖超过11亿人，全民医保基本实现。

卢爱红介绍，截至2017年年底，基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险参保人数分别达到9.15亿人、11.77亿人、1.88亿人、2.27亿人、1.92亿人；五项基金总收入为6.64亿元，同比增长23.9%，总支出为5.69万亿元，同比增长21.4%。

卢爱红表示，2017年，我国社会保障水平进一步提高。企业退休人员基本养老金水平实现“十三连调”，企业和机关事业单位退休人员基本养老金同步调整。印发调整失业保险金标准的指导意见，明确逐步将失业保险金标准提高到城镇职工最低工资标准的90%。

卢爱红透露，2017年，我国基本养老保险基金投资运营稳步推进，北京、安徽等9个省(区、市)签署了4300亿元的委托投资合同，2731.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。

(责编：盛月、权娟)


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