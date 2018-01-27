国家卫计委：鼓励有条件的高校成立全科医学系

近日，国务院办公厅印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出全科医生培养的工作目标，到2020年，适应行业特点的全科医生培养制度基本建立，城乡每万名居民拥有2-3名合格的全科医生。到2030年，城乡每万名居民拥有5名合格的全科医生，全科医生队伍基本满足健康中国建设需求。

数据显示，截至2016年底，我国培训合格的全科医生有20.9万人。这一数据与2030年全科医生培养的工作目标之间还有一定的距离。同时，受经济社会发展水平制约，全科医生队伍建设存在发展不平衡不充分问题。

如何深化全科医学教育改革，提高人才培养质量？近日，国家卫生计生委进行了释疑。

在院校医学教育方面，一是全面加强全科医学教育。要求高校面向全体医学类专业学生开展全科医学教育和全科临床见习和实习。鼓励有条件的高校成立全科医学教研室、全科医学系或全科医学学院，开设全科医学概论等必修课程。二是深入实施农村订单定向医学生免费培养，推进农村基层本地全科医学人才培养。三是依托全科专业住院医师规范化培训基地和助理全科医生培训基地，建设一批全科医学实践教学基地。四是加强全科医学师资队伍建设。全科医学实践教学基地有教学潜质的全科医生可聘任高校教师专业技术职务。

在毕业后医学教育方面，一是加强全科医学学科建设，住院医师规范化培训基地（综合医院）要独立设置全科医学科，与基层实践基地联合培养全科医生。二是以县级综合医院为重点，加强助理全科医生培训基地建设。三是严格培训基地动态管理，将全科专业基地建设和作用发挥情况作为培训基地考核评估的核心指标。四是完善全科专业住院医师规范化培训人员取得硕士专业学位的办法，推进住院医师规范化培训与专业学位研究生教育的衔接。

在继续医学教育方面，鼓励二级及以上医院有关专科医师参加全科医生转岗培训，对培训合格的，在原注册执业范围基础上增加全科医学专业执业范围，允许其在培训基地和基层提供全科医疗服务。（宫晓倩）