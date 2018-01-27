委员提案关注分级诊疗难题 要提升基层诊疗服务保障能力

分级诊疗制度建设作为医改的核心问题，在今年政协会议上引起了广泛关注。农工党北京市委和市政协教文卫体委员会均围绕这一话题进行调研并提出提案：通过提升基层诊疗服务保障能力、发挥医保杠杆调节作用、推进“互联网+医疗”建设等手段推动分级诊疗制度有效实施。

各级医院应有不同定位

近年来，北京高度重视医疗服务体系建设，先后出台“推进医联体建设”、“医药分开综合改革”等一系列政策。农工党北京市委提交的提案指出，目前本市分级诊疗体系建设初见成效，但依然面临着基层医疗机构综合服务能力薄弱、“三医”联动统筹力度弱等问题。

农工党北京市委建议，要按照市级医学中心、区域医疗中心和基层医疗机构的标准，明确各级各类医疗机构功能定位。三甲医院重在“瘦身”，主要提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务，逐渐减少普通门诊；二级医院重在“健体”，完善学科门类，增强康复、护理能力建设；基层重在“增肥”，增强诊疗服务保障能力。

农工党北京市委还提出，要强化区域卫生规划和医疗机构设置规划的引领约束作用，以服务半径和服务人口为依据，统筹考虑人口、空间布局和市民健康需求，优化医疗卫生资源配置。

提升基层诊疗服务保障能力

农工党北京市委在提案中建议，提升基层诊疗服务保障能力，切实发挥居民健康“守门人”的作用。建立基于基层卫生服务基本标准的岗位管理、职称评定晋升、财政补偿与薪酬分配制度；加强基层全科医生规范化培训，多层次、多渠道补足全科医生；健全基层医疗卫生服务网络，探索打造一刻钟基本医疗卫生服务圈。

在医联体内部，上级医院要设立专门部门与基层对接，对基层转诊病人实行优先，如优先开放专科号源，优先接诊，优先检查，优先住院等，多种举措鼓励病人主动下沉基层。

推进“互联网+医疗”建设

市政协教文卫体委员会建议，加大医疗领域信息化建设，全面打造智慧医疗，统一规划、设计、研发医疗服务与管理信息平台,将“信息孤岛”串连起来，实现各级各类医疗机构信息互联互通、资源共享。加强远程传输技术，开展远程会诊、影像诊断、临床学习与技术培训，加强三级医院、二级医院对基层医疗卫生服务机构的帮扶；全面实施电子病历和居民健康档案电子化管理，打通基层首诊、双向转诊、分级诊疗绿色通道,通过掌上APP、移动应用客户端等多种信息媒介，为患者提供咨询、预约、查询、支付等线上健康服务、改善就医体验。将“互联网+医疗”延伸至居家与护理医疗服务，增强百姓在医疗保健方面的获得感、幸福感。（王天淇）