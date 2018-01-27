肩膀痛半数是肩袖损伤

肩关节疼痛很常见。老百姓常把不明原因的肩痛和肩部活动障碍都归为“肩周炎”。实际上，很多其他疾病也可引起肩痛，其中以肩峰下撞击综合征最为常见，可占到肩关节疼痛的44%~65%。

肩峰是指肩胛骨外上方的扁平部分，与锁骨构成肩锁关节。肩峰下撞击综合征是指，肩部前屈、外展时，肩峰下的空间变小、压力增高，肱骨（即上臂骨）大结节与一个骨韧带结构反复撞击，导致肩峰下滑膜囊炎症，肩袖组织退变、撕裂，进而引起肩部疼痛、无力、功能障碍。患者做伸展和内旋动作时疼痛，夜间疼痛较为显著。部分患者可出现“疼痛弧征”，即患臂上举60°~120°时疼痛加重。肩关节疼痛的患者不要随便给自己戴上“肩周炎”的帽子。肩周炎又称“五十肩”，患者手臂抬不起来，尤其影响梳头动作。这是一种自限性疾病，几个月后会自行好转。

撞击综合征的治疗主要针对疼痛和关节活动度，首选保守治疗，如药物、功能锻炼、理疗、关节腔注射等。研究证实，保守治疗可以帮助70%~90%的患者。年龄大于50岁的患者推荐保守治疗。运动员或40岁以下的患者如果保守治疗效果不理想，应尽早手术。

推荐几个简单的家庭康复方法。1.自主牵拉训练：包括对着镜子做耸肩动作；双手放背后，左手握右手，做上举动作；水平内收自我牵拉动作，即上臂水平内收，对侧手加力帮助牵拉。2.自主强化肌力训练：仰卧位，手持一瓶矿泉水或哑铃上举，保持不动；缓慢进行肩关节内旋和外旋动作。3.借助弹力带、哑铃的训练，比如屈肘，双手握弹力带于胸前，牵拉弹力带，然后缓慢回位；还可手持小重量哑铃做肩关节外展动作（在30°、45°、60°、90°位置分别保持几秒钟）。睡觉时，若采用仰卧位，应在患侧肘部下放一个靠枕，手放胸前，再抱一个抱枕；侧卧位时要在胸前放一个抱枕。（清华大学附属北京清华长庚医院康复医学科主任 潘 钰 牛 茜）