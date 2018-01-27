合理饮食既能减少热量摄入又不改变口味。俄罗斯“女性”新闻网给出了五大原则和十条建议，帮助你轻松坚持合理饮食。

1.食用脱脂和低脂奶制品。比如，不要选择脂肪含量40%~50%的奶酪，而是选择30%的奶酪或0.5%脂肪含量的牛奶。奶渣只选择脱脂的；酸奶优选营养型、脱脂类和无糖类。

2.不吃白面包。白面包很容易被消化，生成的葡萄糖能快速进入血液，给胰腺带来较大负担，饱腹感也比较短。最好换成高纤维的黑麦面包，饱腹感强且富含B族维生素，能保护肌肉和外周神经系统，清理肠道垃圾，从而预防乳腺癌、肠癌和肝病。纯燕麦片、荞麦粥也是不错的选择。

3.果汁没有好处。果汁含糖量和热量较高。一杯橙汁含有约100千卡的热量，仅含0.2克的纤维；一个橙子含有70千卡热量和约4克纤维，饱腹感更强。

蔬果热量低，富含维生素、抗氧化物质，有助于预防肿瘤和心血管疾病。榨汁会损害不少营养物质，也更易被氧化。因此最好吃水果，果汁要现榨现喝。

4.天然食品最健康。香肠、火腿等加工肉制品最好彻底不吃。未加工的肉更健康，不含硝酸盐、防腐剂、淀粉，脂肪含量也少。

5.多吃蘑菇。蘑菇是名副其实的低热量食物，虽然比较难消化，但能维持较长时间的饱腹感。蘑菇可以用少量的植物油煎制或炖食，但不要添加富含脂肪的酱汁。

除了饮食，平时最好遵循十条建议。

1.记录每一天的饮食。记录要细化到咖啡或茶里的方糖。睡前利用网络或者软件计算一天的热量。

2.减重1公斤。要吃脱脂食物并拒绝甜食、香肠和蛋黄酱，定下减重1公斤的目标。

3.吃棉花糖或软糖。如果离不开甜食，那就吃棉花糖和软糖，脂肪少，饱腹感强。

4.购物多走几步。不要贪图方便，去附近商店购买食物。有目标的散步是最好的运动方式。

5.常备一个量杯。做一份量的粥，大约50克谷物和200克脱脂牛奶。煮粥最后1分钟加入牛奶，这样粥会变得浓稠且饱腹感更强。

6.“一个原则”。每次吃三明治、酸奶、面包的数量控制在1个。

7.最好买切片面包。购买切片面包可以避免一次吃掉一整条。

8.不要把食物放在视线范围内。

9.烹饪过程中不要试吃。以免摄入过多的热量。

10.只喝咖啡。喝咖啡、茶时，最好不要配甜点。（王金影）