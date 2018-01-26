成都康弘药业集团股份有限公司获第十二届人民企业社会责任奖“年度人物奖”

人民网北京1月26日电 （记者马晓慧）11日下午，由人民网主办的“第十二届人民企业社会责任奖颁奖典礼”在人民网一号演播厅举行。本届评选以“新时代 新责任 新担当”为主题，共评选出“年度企业”、“年度扶贫”、“年度人物”、“年度案例”、“年度环保”五大奖项。

成都康弘药业集团股份有限公司董事长柯尊洪凭借在践行企业社会责任方面的突出表现，荣获第十二届人民企业社会责任奖“年度人物奖”。

康弘药业集团副总裁殷劲群在代表柯尊洪领奖时表示：“康弘药业在柯尊洪董事长的带领下，弘扬企业家精神，引领企业向好发展的同时，坚持奉行‘康平盛世，弘济终生’的企业宗旨，时刻不忘社会责任，将企业本身的业务优势充分和社会责任相结合，发挥企业所长，用实际行动践行‘感恩于心，回报以行’的大爱文化理念，也正是实现企业成长与可持续发展的关键所在。”

据悉，康弘药业依靠20载持续创新的强大内生动力，成功研发中国原创Ⅰ类生物新药，开启了中国民族医药国际化的里程碑，同时积极组织和参与了各类公益活动。2014年康弘药业与中华社会救助基金会联合发起了的“朗视界 沐光明”公益基金，已在全国30多个省市自治区与300多家医院开展合作，救助了上万名患者，捐赠药品价值上亿元。

除了品牌公益项目之外，康弘药业从 2005 年起设立了“复旦大学康弘医学奖学金”“四川大学康弘奖（助）学金”，资助及奖励近千名学子；在地区灾难发生后，第一时间提供救灾援助，向汶川、玉树等震区，天津爆炸灾区等地累计捐助近 1500 万元、药品超 200 吨，援建了多所卫生站并派出多个医疗物资援助队，在各个领域开展多元化的公益活动，以最大的努力回馈社会，奉献社会！