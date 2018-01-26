人民健康与北京同仁堂开展战略合作 建设健康品牌示范基地

人民网北京1月26日电 （记者赵敬菡）18日下午，“人民健康启动大会暨战略合作发布仪式”在人民日报社新媒体大厦隆重举行。这是人民健康首次面向全行业召开的一次宣传推介大会，同时也是人民健康与大健康领域各方携手合作，实现战略资源整合和项目对接的一场发布盛会。

发布仪式上，北京同仁堂集团副总经理李缤代表北京同仁堂集团与人民健康签署了“健康品牌示范基地”战略合作协议。

据了解，北京同仁堂（集团）有限责任公司是市政府授权经营国有资产的国有独资公司。同仁堂始创于1669年，至今已有349年的历史。北京同仁堂始终坚持“以现代中药为核心，发展生命健康产业，成为国际知名的现代中医药集团”的发展战略，以“做长、做强、做大”为方针，以创新引领、科技兴企为己任，形成了现代制药业、零售商业和医疗服务三大板块。集团共拥有药品、医院制剂、保健食品、食品、化妆品等1500余种产品，28个生产基地，83条现代化生产线，一个国家工程中心和博士后科研工作站。“同仁堂中医药文化”已列入首批国家级非物质文化遗产名录。