感冒咳嗽，不能单纯见咳止咳

近期湖南多地迎来雨雪冰冻天气，受寒潮的影响，省会各医院急诊、门诊就诊呼吸系统疾病的患者骤增，尤其以老人、小孩居多，况且大部分有咳嗽症状。

雨雪低温天气，正是上呼吸道感染的高发期，专家提醒，治疗咳嗽不能单纯见咳止咳，而应通过辨清体质、病症类型后，再对症下药。

A、咳嗽声此起彼伏，外感风寒是“祸首”

【典型案例】58岁的王阿姨，1月初因为受凉开始剧烈咳嗽，进行口服止咳药、输液等常规治疗后效果不佳，后来到长沙市中心医院脾胃门诊看病。经专家详细查体，发现她面色苍白、精神不佳，自觉头闷疲乏、胸闷气急、畏寒怕冷、咳嗽多痰，况且夜间加重，检查舌苔偏红、苔厚腻，舌边可见齿痕，考虑为体虚外感、痰热蕴肺，经祛风解表、清热豁痰、健脾益气等对症治疗，症状明显改善。

【专家解析】“咳嗽常见于现代医学中上呼吸道感染、急慢性支气管炎、支气管扩张、肺炎、肺结核等疾病，是冬季常见症状，老人和小孩多见。”长沙市中心医院名中医传承工作室（脾胃门诊）主任医师、教授夏苏英介绍，凡因外感风寒引起的咳嗽，称外感咳嗽，一般起病较急，病程较短，常伴有畏寒、发热、头痛等症。

凡由脏腑功能失调引起的咳嗽，统称为内伤咳嗽，一般起病较慢，往往有较长的咳嗽病史和其他脏腑失调的症状。但两者常有交叉情况，即体虚者易外感，脏腑功能失调者容易痰浊。

“冬季咳嗽高发原因主要包括两个方面，一是气候影响，二是体质因素，两者各不相同却又相互影响。”夏苏英表示，冬季天寒，气温变化大，人体肺部主呼吸，主皮毛，与外界息息相通，稍有不慎，外邪侵袭，首先伤肺，所以冬季咳嗽较其他季节高发。当然咳嗽也与体质因素有密切关系，比如身体较弱、正气不足，是冬季咳嗽的内在因素。

B、一咳嗽就随意用药，小心陷入误区

【典型案例】6岁女孩青青（化名）最近有点咳嗽，外婆第一时间就给她喝了止咳糖浆，说是早治早好。而青青妈妈则一直坚持，不要随便给孩子用药，一些轻微的症状让她自己扛过去。她曾咨询过专家，明了孩子咳嗽要慎重用药。

【专家解析】冬季咳嗽，部分人爱用消炎药、止咳药，但咳嗽为何仍不见好转？夏苏英认为，造成咳嗽迁延不愈的原因，除本身疾病难治外，还与自身选择的治疗方法正确与否有直接关系，要避免走入误区。

误区1：一咳嗽就选用止咳药

孩子感冒，一咳嗽就用止咳药，其实不妥。适当咳嗽可以促进痰液排出，帮助呼吸道清除异物，利于疾病康复。如果一咳嗽就用止咳药，虽然部分症状暂时缓解，但会使细菌的最佳“肥料”痰液持续停留在呼吸道内，易引发二次感染，导致肺炎等更严重的呼吸道感染性疾病。

而年老体弱、无力咳痰或痰量多者应以祛痰为主，避免使用强镇咳药物，以防抑制呼吸中枢，加重呼吸道阻塞，使病情恶化。医生一般会尽量鼓励患者咳出来，这样有利于治疗疾病，但需在医生指导下科学使用止咳化痰药，如橘红颗粒、麻杏石甘汤等。

误区2：咳嗽用抗生素好得快

一般气管炎所引起的咳嗽，急性期要先控制感染，在发热、咳脓痰及喘息加重时，会采用抗生素治疗。但并非所有人一咳嗽就要用抗生素，抗生素针对的是细菌感染，多数咳嗽可能与细菌感染无关，盲目服用会促使细菌产生耐药性。一般3周内的急性咳嗽多与感冒有关，大部分是病毒所致，使用解热镇痛类药物、联合抗组胺药物等。

误区3：咳嗽能扛尽量扛过去

轻微咳嗽对身体无碍，不必用止咳药，若咳嗽严重时，则需尽快查明病因对症治疗。大部分咳嗽是身体的预警，如结核病人有咳嗽症状，结核引起的咳嗽可能会将病菌扩散到身体其他部位，或传染给别人。若久咳不愈，易引发支气管扩张、呼吸道咯血、气胸、加重心脏负担等，有损健康。

C、先识症后用药，分清外感型与内伤型

“治疗冬季咳嗽，首先要辨清寒热，再结合自身体质对症下药，才能收到较好的疗效。”夏苏英认为，从中医角度来说，咳嗽可分以下7种类型：

1.风寒型咳嗽。痰稀薄白，咽痒，常伴鼻塞、流清涕、喷嚏、恶寒头痛、肢节酸痛等。

2.风热型咳嗽。咳声粗亢，痰稠色黄，咯痰不爽，伴发头痛汗出、咽干口渴、鼻流黄涕等。

3.风燥型咳嗽。干咳无痰，或痰黏稠难出、痰中带血丝、鼻燥咽干、身热口渴等。

4.痰热型咳嗽。咳而气喘，痰多色黄黏稠，不易咯出，口鼻气热、口苦咽干、咽痛喉肿、胸痛胸闷等。

5.痰湿型咳嗽。多痰、痰白而黏，痰出即咳止，伴有胸脘胀闷、身重困倦、饮食减少、恶心呕吐、大便不成形等。

6.肝火型咳嗽。咳时面赤、咽干口苦、痰滞咽喉，只咳不出、量少质黏或如絮条，胸胁胀痛等等。

7.肺阴虚型咳嗽。久咳不止，干咳少痰或痰中带血，伴有形体消瘦、口燥咽干、声音嘶哑、潮热盗汗、胸部隐痛等。

“前三种属于外感型咳嗽，后四种属于内伤型咳嗽，而冬季以风寒型、痰湿型咳嗽为主。”夏苏英称，风寒型咳嗽治疗应以疏风散寒、宣肺止咳为主，患者可适当多吃些紫苏粥、葱白粥、核桃生姜饮等；痰湿型咳嗽治疗则应以健脾燥湿、化痰止咳为主，可吃些橘皮粥、薏米杏仁粥、薏米茯苓苏子粥等。

“近期长沙处于寒潮天气，市民要多注意防寒保暖，以防外邪侵袭。”夏苏英建议，平时易感冒者可多按摩一下面部“迎香穴”，夜间可对“足三里”穴进行艾灸。外感型咳嗽若出现发热等全身症状，应适当休息；内伤型咳嗽多呈慢性反复性发作，应注意起居饮食调护、增强体质等。