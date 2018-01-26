结直肠癌是消化道中最常见的恶性肿瘤之一，随着人们生活及饮食习惯的改变，其发病率逐年升高。外科手术切除仍然是结直肠癌最主要的治疗手段。

传统的开腹手术需要在腹部切开一个大约20-25cm的切口，将腹腔内的脏器完全暴露在我们面前，用手和手术器械直接完成手术。优点就是手有触感，相对比较简单。缺点就是手术创伤大，恢复比较慢，切口不美观。

与传统的开腹手术相比，腹腔镜手术术后，病人疼痛轻，恢复快，并发症少，住院时间短，效果满意。其优势主要体现在Ⅲ期肿瘤病人，术后肿瘤复发率低，总生存期延长。其次，优越性还包括：1、图象非常清晰。2、有放大作用。3、可以看到眼睛看不到的部位，如直肠手术进行盆腔和骶前部位手术时可以看得很清楚。

是不是每个大肠癌患者都可以做腹腔镜手术呢？

当然不是，有腹部手术史、腹腔粘连比较严重、肠梗阻、肿瘤体积较大、病理性肥胖（甚至达到200公斤）的患者就不适合腹腔镜手术，应及时行开腹手术。

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(责编：王亚微、权娟)