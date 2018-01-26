引发牙周炎细菌 或增癌细胞战斗力

芬兰赫尔辛基大学两项研究显示，口腔健康对癌症预防有着重要作用，引起牙周炎的细菌也可能增强癌细胞的战斗力。

一项研究结果刊载于《国际癌症杂志》。研究人员对大约7万名芬兰人进行10年随访，首次发现牙周炎与癌症死亡率存在关联，关联最大的是胰腺癌。研究牵头人蒂莫·索尔萨说，研究证明，引发牙龈疾病的病原菌能从口腔传播至身体其他部位，预防和尽早治疗牙周炎对人体健康有非常重要的意义。

另一项研究结果发表于《英国癌症杂志》。研究人员首次从分子层面证明，引起牙周炎的齿垢密螺旋体这种口腔致病菌也对癌症的发生有影响。齿垢密螺旋体产生的一种酶能在胃肠道和胰腺等部位的恶性肿瘤内生存、繁殖，这种酶能帮助癌细胞侵害健康组织、转移至身体其他部位，还能削弱免疫系统搜寻和杀灭癌细胞的战斗力。

先前许多研究曾指出，口腔健康关联多种恶性肿瘤，包括乳腺癌、肺癌、胆囊癌、喉癌等。